Ángel Giano confirmó que tiene covid-19

Se confirmó este martes que el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, dio positivo de coronavirus.Asimismo, expresó que "hemos aprendido en estos meses que esta enfermedad es un enemigo silencioso que atenta contra nosotros sin esperarlo. Hoy me toca hablar del coronavirus en primera persona, por eso quiero pedirles que cumplamos con el aislamiento, con las normas de prevención y sobretodo con la obligación de cuidarnos los unos a los otros".No existe otro remedio, la única vacuna hasta el momento es la solidaridad de cuidarnos y quedarnos en casa para proteger a los que queremos y a toda la comunidad, indicó.También manifestó que "por cumplimiento de mis funciones como presidente de la Cámara de Diputados he estado en Parana desde hace 20 días porque es una obligación indelegable y que no se verá resentida en estos días, sino por el contrario, redoblaré esfuerzos para seguir representando a mis pares y a las entrerrianas y entrerrianos cumpliendo con el aislamiento obligatorio"."Agradezco los mensajes de apoyo y acompañamiento en este momento. ¡Abrazos para todas y todos!", finalizó.Vale recordar que este martes, el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet confirmó que tiene coronavirus y en el día de ayer, dio a conocer su diagnóstico positivo el Ministro de Economía, Hugo Ballay. La semana pasada, la Ministra de Gobierno, Rosario Romero informó que se encontraba en vigilancia epidemiológica.