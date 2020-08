Circulación comunitaria en Paraná: definirán medidas este sábado

El Comité de Emergencia Sanitaria de la provincia declaró este viernes la circulación comunitaria sostenida en la ciudad de Paraná, medida consensuada por el Ministerio de Salud de la Nación.



La decisión fue transmitida este viernes por la tarde al gobernador Gustavo Bordet, durante un encuentro con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, y los integrantes del COES.



Desde el punto de vista sanitario es importante "informar a la población que circular hoy en la ciudad de Paraná significa estar expuesto al coronavirus", indicó el COES.



En este marco, el COES considera imprescindible "reducir al máximo el tránsito de personas en la capital entrerriana, respetar el DNU presidencial que prohíbe expresamente las reuniones familiares y sociales, y extremar las medidas de protección universales, tales como distanciamiento físico de no menos de un metro y medio, uso obligatorio del tapabocas o barbijo, correcto lavado de manos con agua y jabón, uso de alcohol en gel y correcta higiene de superficies de contacto".



Desde la estrategia sanitaria, "se seguirán desarrollando las medidas de control comunitario, de brotes en zonas geográficas en conglomerados identificados de COVID y de brotes en entornos cerrados en los que se concentran grupos poblacionales de alto riesgo", destacaron.



"Se seguirá fortaleciendo el sistema sanitario para garantizar la capacidad de respuesta tanto de laboratorio como de internación", indicaron y agregaron que "el equipo de COES estará delineando en las próximas horas junto a las autoridades municipales acciones relacionadas para mejorar el status sanitario de la ciudad". Analizarán este sábado, "medidas para frenar el brote" El gobernador Gustavo Bordet convocó a sus funcionarios y autoridades de la Municipalidad de Paraná para este sábado a las 10,30 en el Centro Provincial de Convenciones para analizar las medidas a tomar para frenar el brote de coronavirus que se produjo en la capital entrerriana, indica Uno. Bordet: "Nuestra obligación es atender la salud de la población" El gobernador Gustavo Bordet señaló este viernes que "estamos asistiendo a un incremento generalizado de los casos de coronavirus en todo el país y, Entre Ríos no es ajena a esta situación". El mandatario afirmó que el equipo de salud trabaja con mucho compromiso e insistió en las responsabilidades individuales de autocuidado.



Bordet precisó que "en la capital de la provincia estamos teniendo un tercer brote de contagio, que lo teníamos previsto. Se está desarrollando y esto obliga a trabajar infatigablemente a un equipo que se ocupa las 24 horas del día, sin descanso. Trabaja con mucho compromiso y con todas las energías puestas al servicio de la población, por eso mi reconocimiento a todos sus integrantes".



Desde Concordia, donde desarrolló este viernes en la sede de la CTM, una agenda institucional junto a funcionarios nacionales e intendentes, el mandatario apeló a que "las personas sean responsables, tengan las normas del cuidado y eviten las reuniones sociales que están prohibidas, no sólo para cuidarse a sí mismo, sino para cuidar al otro y evitar que se enferme. Nosotros en todo este tiempo preparamos el sistema de salud para un pico, pero que esté preparado el sistema no quiere decir que todo el mundo tenga que enfermarse. No es esa la lógica".



En lo que respecta a Paraná, donde en las últimas horas se registraron numerosos casos, el primer mandatario señaló que "se tomarán las medidas necesarias y respectivas, pero lo que hay que atender primero, y no perder de vista, es la salud de la población. Después evaluaremos con el COES y el intendente cómo avanzamos en una situación que en los últimos días ha ido cobrando intensidad en el pico de contagios".