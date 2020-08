Incendios en el delta: "El productor de las islas es el último que haría esto"

El titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), aseguró que "las quemas no son ganaderas"; tildó al Ministro Cabandié de "irresponsable" y culpó a su área por la falta de respuestas.



A partir de los de incendios que afectan al Delta del río Paraná, desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), dejaron en claro "una serie de aspectos para evitar que se siga confundiendo con inexactitudes, mentiras y campañas ideologizadas a las sociedades entrerriana y argentina".



En este sentido, el presidente de la entidad, José Colombatto, dijo a Elonce TV que "la postura de FARER es salir a contestarle al ministro (de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié), que acusa de forma irresponsable a productores por la quema de los campos. Siempre desde el gobierno se quiere estigmatizar al productor y todos los acontecimientos que surgen, como en este caso, le echan la culpa al productor".



"Se sabe que en las islas se convive con cazadores furtivos, pescadores, todo tipo de gente que entra y sale; si bien la situación es muy compleja tampoco podemos decir irresponsablemente que es culpa de los productores", indicó y dejó en claro que en el caso que alguno lo haya hecho, "tampoco vamos a salir a defenderlo ni respaldarlo pero estamos convencidos que el productor de las islas es el último que haría esto, porque convive con el ecosistema".



Paso seguido, Colombatto afirmó que "si hay alguna responsabilidad que lo diga la justicia. Vemos que el Estado no está presente, y cuando pasan estas cosas llegamos a la conclusión que estamos ante un Estado inoperante, ineficiente, que esto tendría que haberse previsto tanto desde las provincias como desde Nación. Parece que las islas están a la buena de Dios. Queremos que se tomen cartas en el asunto".



Finalmente, el presidente de FARER indicó que estuvo dialogando con el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, "y hay mucha preocupación porque los días que se avecinan no hay pronósticos de lluvias y el viento no cesa. Esperemos que se combata y que de una vez se termine". Elonce.com