Sin colectivos: "¿Entenderán las autoridades que esta situación no da para más?"

Paraná Colectiveros se manifestaron en reclamo de salarios adeudados

La capital entrerriana lleva 27 días sin el servicio de transporte ante una medida de la Unión Tranviaria Automotor por la falta de pago de los haberes a los choferes.Desde la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná manifestaron su malestar y "tristeza" por esta situación que no tiene solución hasta el momento y reclaman que las autoridades tomen intervención.En representación de la entidad, Alicia Glausser expresó a, que "si bien no nos sentimos derrotados, creemos que nuestras batallas son perdidas. La asamblea la está peleando, con notas, pidiendo entrevistas al Intendente, se está haciendo de todo, todos los días seguimos este tema".Paso seguido, Glausser ser preguntó: "¿Entenderán las autoridades municipales y provinciales que esta situación ya no da para más, que el sufrimiento de la gente ha llegado muy lejos y que la empresa sigue cobrando todos los días un subsidio sin prestar el servicio?".Y agregó: "Nos hacemos muchas preguntas y no tenemos respuestas, y vamos a seguir planteando esta situación, si es necesario iremos hasta la Nación, la Asamblea está dispuesta a la pelea".Asimismo se preguntó qué ocurriría si las clases se desarrollaran con normalidad, teniendo en cuenta que el año pasado, cuando el paro también se extendió por varias semanas, muchos docentes no concurrieron a los establecimientos, al igual que aquellos alumnos que ocupan el colectivo para ir a la escuela.Tras ello, la referente de la Asamblea dijo que se siente "defraudada por todos los que gobiernan y espantada porque nunca se vivió en Paraná una situación así", indicó Glausser y manifestó su malestar por el contrato de concesión otorgado a la actual empresa durante la gestión de Sergio Varisco."Necesitamos una solución inmediata. La Asamblea hace público este resentimiento a quienes no han sabido solucionar este problema", dijo finalmente.