Colectiveros se manifestaron en reclamo de salarios adeudados

Trabajadores de la empresa Mariano Moreno se manifestaron este lunes frente a la sede de la firma que presta el servicio de transporte de pasajeros en Paraná. Se mantienen a la espera de una reunión virtual que mantendrán los empresarios con autoridades nacionales.



"El viernes nos depositaron 10 mil pesos, que no sabemos de dónde salieron porque las empresas aludían que tenían plata", comentó a Elonce TV uno de los delegados sindicales, Gustavo Rut. "Estamos a la espera de una reunión por videoconferencia a nivel nacional que en principio era a las 15.30hs y ahora se postergó para las 19hs", agregó.



Al bregar por "una respuesta positiva", el chofer evidenció que los trabajadores del volante "ya no tenemos paciencia y se complica porque cómo les explicamos a las criaturas la falta de alimentos".



"La UTA es nuestra casa pero ya no creemos más en nadie, ni en empresarios ni funcionarios", apuntó Rut. Se recordará que los colectiveros protestaron el viernes frente a la sede de UTA Entre Ríos; fue tras haberse manifestado en el domicilio del gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, y luego de reclamar un ofrecimiento salarial en Transportes Mariano Moreno, una de las empresas prestatarias del servicio junto a ERSA.



"Queremos trabajar, no estamos cómodos en casa, sin dinero, sin alimentar a nuestras familias, sin pagar los impuestos, con los bancos que nos aprietan. Muchos estamos viviendo con las tarjetas, no sabemos hasta qué punto", evidenció el trabajador.



"Esos 10 mil pesos no alcanzaron para nada. Pagamos cuentas y quedamos secos, sin plata. Tampoco hay respuestas ni del gobierno municipal ni el provincial. Queremos saber quién miente, una respuesta rápida y una solución justa", sentenció otro de los choferes. (Elonce)