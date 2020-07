Kueider: "Nación y provincia trabajan para combatir a la langosta"

El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider explicó que "de manera muy temprana Nación y provincia trabajan coordinadamente para combatir el avance de la langosta" y se dirigió a su par en la Cámara Alta, Alfredo De Angeli: "no hace falta sobreactuar"."El Ministerio de Producción de la provincia, junto con Senasa, INTA y el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (Copaer), trabajaron de modo articulado las tareas de control y avistaje de la especie, coordinando acciones junto a productores y técnicos", precisó Kueider.El senador justicialista remarcó las dificultades que para el avistaje, control y combate de la manga de langostas que se desplaza por todo el litoral representan las adversas condiciones climáticas. Sin embargo, "se pudieron realizar controles estratégicos con equipos terrestres en plantaciones citrícolas con buen resultado, planificando nuevas intervenciones"."Las langostas ingresaron a la provincia el domingo 19 de julio, sin embargo un mes antes las autoridades provinciales conformaron un equipo de trabajo junto a los organismos nacionales y en diálogo permanente con las cámaras representantes de los productores agropecuarios y profesionales de la agronomía", recordó Kueider.En aquella oportunidad la manga se desplazó por la provincia de Corrientes y se ubicó a la altura del ingreso a Federación, y luego fue avistada en la zona de San José de Feliciano. "A partir de ese momento se intensificaron las recorridas y las alertas tratando de identificar tanto la dirección del desplazamiento como el lugar de asentamiento de modo de elaborar estrategias de control efectivas en cada lugar", informó."Para atender esta situación, el Ministerio de Producción, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, conformó el 20 de junio un grupo de alerta temprano integrado además por el Senasa, INTA y el Copaer", precisó el representante entrerriano en la Cámara Alta nacional, y subrayó la creación de "cuatro puntos satélites en las localidades de La Paz, San Gustavo, San Víctor y San José de Feliciano en los que participaron representantes comunales, profesionales de la agronomía y productores".Kueider, que sigue de cerca el tema, advirtió "el carácter migratorio de la plaga", lo que dificulta su control, y resaltó que "se deben conjugar una serie de factores y en general los tratamientos muchas veces no se pueden realizar o son de media a baja efectividad, por lo que es fundamental el seguimiento diario y la precisión del lugar de asentamiento para la organización de los trabajos de control". Además valoró "la interacción público-privada que se ha dado en la provincia para disipar esta manga de langostas que, por otro lado, no produce daño en las personas"."No creo necesario sobreactuar con este ni con ningún tema. Como siempre, desde el gobierno nacional y provincial se viene trabajando de manera sostenida y muy seriamente, en diálogo permanente con los productores y entidades del sector", concluyó Kueider.