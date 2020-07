Diputados debatieron en Comisión sobre la actividad de farmacias veterinarias

Este martes se reunió la Comisión de Comercio, Industria y Producción, presidida por el diputado Néstor Loggio, para abordar un proyecto de Ley por medio del cual se pretende regular la actividad de las farmacias veterinarias en Entre Ríos. Participó como invitado el senador con mandato cumplido Mario Torres, autor de la iniciativa.



El presidente de la Comisión, Néstor Loggio, dijo que "el espíritu del proyecto es tener un régimen de regulación específico para farmacias veterinarias y que no se comercialicen sus medicamentos por fuera de ellas". Asimismo, el diputado explicó que se trabajó en modificaciones del proyecto venido del Senado junto al Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, el cual sería la autoridad de aplicación, y al Colegio de Médicos Veterinarios.



El ex senador provincial Mario Torres, quien fue invitado a la reunión como autor del proyecto, expresó que el mismo "busca evitar, por un lado, que se superponga la provisión de medicamentos veterinarios y, por otro, el ejercicio ilegal de la profesión".



"Se apunta a que las farmacias veterinarias tengan autonomía específica con respecto a las tradicionales", afirmó Jorge Vallejos, asesor legal del diputado Loggio. En este sentido, la modificación que propone el presidente de la Comisión establece que se le otorgue a las farmacias veterinarias la exclusividad de la venta de medicamentos veterinarios, modificando además la Ley 9.817 de Farmacias.



Por otro lado, los diputados Gustavo Cusinato y Juan Domingo Zacarías propusieron consultar al sector farmacéutico sobre el stock veterinario con el que se trabaja. En este sentido, la Comisión acordó dialogar con el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos con el fin de evaluar el efecto económico que podría implicar la modificación formulada.



La Comisión presidida por Néstor Loggio contó con la presencia de la diputada María del Carmen Toller y de los diputados Uriel Brupbacher, Gustavo Cusinato, Mariano Rebord, Leonardo Silva y Juan Domingo Zacarías.