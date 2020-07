Advierten que tras la pandemia, se incrementará el "abandono" en secundaria

"Lo que más me preocupa, además de una vuelta segura a las aulas, es vamos a sufrir un desgranamiento, un abandono sobre todo en la secundaria", alertó el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



En diálogo con el programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos por la Rock and Pop, el funcionario nacional reconoció que el Gobierno va a tener que "desplegar una política educativa para ir a buscar a los chicos" que deserten de la escuela una vez superada la peor instancia de la pandemia de coronavirus.



"La pérdida de la rutina de ir a la escuela implica una profundización del desgranamiento, y mucho más en una situación como esta con el impacto económico y social que tuvo la pandemia", explicó el integrante del Gabinete.



Ante ese panorama que avizora para los próximos meses, Trotta subrayó: "Tenemos que desplegar nuestra responsabilidad de garantizar el acceso a la educación".



Y anticipó: "Con provincias y municipios vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en ir a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela, sobre todo en la secundaria".



Asimismo, en ese sector de la población educativa otro problema que buscará solucionar el ministro es el del ingreso a la universidad, ya que los jóvenes terminarán el secundario en un año marcado por el impedimento de concurrir a las aulas.



"No es un año perdido, es un año excepcional. Vamos a tener que reorganizar los saberes que no se den y eso es un enorme desafío para el sistema educativo", remarcó Trotta.



Al respecto, el funcionario nacional explicó cuál es la iniciativa que analizan para ese empalme con las universidades: "Para el último año de secundario estamos articulando con el sistema universitario un módulo específico para el primer trimestre del año próximo. También estamos proyectando que haya dos o tres semanas para un cierre del secundario" en los ingresos a las casas de altos estudios.