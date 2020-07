Está permitido el transporte y traslado de la producción en la provincia

En la conferencia de prensa virtual de este miércoles, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, señaló que no se ha recibido información en el organismo de que haya habido problemas para ingresar o sacar producción de la provincia en virtud de la pandemia. "No tenemos información sobre eso. Puede haber habido algún caso puntual, pero al Ministerio no ha llegado información de algún tipo de inconvenientes en el transporte de mercaderías para ingresar o salir de la provincia".



En relación a la misma situación, pero entre las ciudades entrerrianas, aclaró que el criterio informado desde el Ministerio de Salud es que mientras no haya alguna ciudad con circulación comunitaria del virus, cosa que no ha sucedido en Entre Ríos, a quienes se trasladan de una localidad a la otra con la debida autorización no se puede exigir el aislamiento de 15 días. "Está permitida, siempre con el permiso, la circulación dentro de la provincia porque no hay todavía ninguna ciudad con circulación comunitaria", aclaró el ministro. Protocolos Por otro lado, el ministro aseguró que hay un seguimiento del Ministerio de la Producción y un contacto permanente con los distintos sectores productivos y con las cámaras empresariales en relación a la pandemia, apuntó que se están cumpliendo los protocolos, y aclaró: "Obviamente, no son inefables estos protocolos. Estamos en el marco de una situación con riesgo y algo de vulnerabilidad que no nos garantiza que no puede haber algún caso. Pero hay un compromiso muy fuerte de los trabajadores, los industriales, los comerciantes y la Pymes en el cumplimiento de los protocolos", comentó.



En cuanto a la situación de los sectores productivos, Bahillo indicó que "es bastante diversa, pero depende a qué sector comercial están vinculadas sus ventas". "En particular, el sector externo de la provincia de Entre Ríos, en un resumen del primer cuatrimestre de las exportaciones entrerrianas, vemos que al 30 de abril, si comparamos 2020 con 2019, sumando todas las exportaciones del sector primario, agroindustriales y de servicios, hay un incremento del 15 por ciento en el volumen de las exportaciones y un cinco por ciento en lo que es la facturación. Ese sector está trabajando bien, aunque todos los sectores industriales, sobre todo los comerciales y obviamente el turismo, vinculados al mercado interno, están con importantes inconvenientes en el funcionamiento por el deterioro de la actividad económica que ha bajado notablemente sus ventas. Al haber mucho menos tránsito, menos gente circulando por las ciudades indudablemente repercute en el nivel de consumo y de actividad económica", explicó.



En ese sentido, Bahillo afirmó: "Hay que seguir la evaluación y análisis sector por sector. Pero estamos tratando de trabajar en conjunto con los distintos sectores productivos para abordar fuertemente en la subsistencia y en la permanencia de todos los actores económicos, pero también empezar a trabajar programas que tengan que ver con la reactivación, que va a ser gradual, paulatina y va a precisar del acompañamiento del Estado, la situación es diversa y en algunos sectores es muy difícil".