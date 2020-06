"Un Salto Grande a favor del desarrollo productivo", es el objetivo del gobierno

El contador Juan Domingo Orabona fue oficializado este jueves como delegado en la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). "Aún resta comunicarme con el presidente del organismo para ver el procedimiento de asunción", indicó.



Respecto a los plazos para ocupar formalmente el cargo, supuso que "por la urgencia que hay, debería ser en estos días".



El todavía titular del Instituto del Seguro repasó las acciones encaradas "durante todos estos años de gestión" y afirmó que tales labores "han limitado mi capacidad de ir involucrándome" en sus futuras tareas dentro del organismo binacional.



De todas maneras, adelantó que "el objetivo del gobernador Bordet es que Salto Grande esté a disposición del desarrollo productivo local y de la región".



Por último, Orabona confirmó a Diario Río Uruguay que se desvinculará del Instituto del Seguro. "No sé si existe o no incompatibilidad pero no se puede estar en dos lugares a la vez y corresponde que ese lugar esté ocupado por alguien que siga las directivas del gobernador Bordet", mencionó.



Además, puntualizó que desconoce a quién se nombrará en su reemplazo.



Vale recordar que junto con Orabona, también fue nombrado como delegado en la CTM de Salto Grande que presidente el ingeniero Luis Benedetto, el abogado Héctor Maya.