AGDU rechaza el pago del aguinaldo en cuotas: Es "una falta de reconocimiento"

La secretaria general del sindicato, Patricia Riobó, consideró que la medida refleja "una falta de reconocimiento" al esfuerzo de los trabajadores.



Luego de que este martes se oficializara la decisión gubernamental a través de la publicación del decreto 547/2020, el gremio que nuclea a la docencia universitaria entrerriana rechazó la medida por considerar que se trata de "un retroceso en materia de derechos adquiridos por el conjunto de trabajadores".



Además entendió que la decisión refleja "una falta de reconocimiento" a la clase trabajadora en general y a la docencia en particular.



"No somos los trabajadores quienes tenemos sostener los efectos de la crisis provocada por la pandemia de covid-19", subrayó Riobó y recordó que la docencia universitaria continuó trabajando pese al aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto en todo el país.



Luego hizo un repaso de las condiciones laborales durante este período. "La carga laboral es dos o tres veces mayor que la habitual", afirmó y señaló también que no se trató de educación a distancia "sino de una compensación virtual" que demandó "una replanificación de actividades", incluso cuando algunas de ellas "no pueden hacerse en la virtualidad, como las prácticas y las carreras del área de salud", detalló. También mencionó a las evaluaciones y en ese sentido remarcó: "Habrá que repensar esas cuestiones. Las Facultades están trabajando en ese tema".



Al destacar la disponibilidad de los docentes durante la pandemia, que garantizaron la continuidad pedagógica, Riobó resaltó: "Todos pusieron a disposición sus equipamientos personales ?que muchas veces son obsoletos? y sus conexiones privadas, incluso pese a la complicación que causó en quienes tienen hijos e hijas en edad escolar y parejas convivientes, que también necesitaban el uso del equipamiento".



Por todo esto, la titular de AGDU sostuvo que la decisión de pagar el aguinaldo en forma fraccionada refleja "una falta de reconocimiento al esfuerzo realizado".



Desde el gremio además se expresó la adhesión al pedido realizado por la CTA de los Trabajadores, para mantener una audiencia urgente con autoridades del Gobierno nacional, a fin de solicitarles que revean la medida.