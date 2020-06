Fernández dijo que busca evitar que a Vicentin la compre una multinacional

Economía El gobierno nacional explicó por qué decidió intervenir Vicentin

"Empezaron a llegarme la semana pasada emisarios de esos que siempre aparecen proponiéndome hablar con los dueños de Vicentin para encontrar una solución y me pareció que eso sólo enturbiaba la decisión que nosotros queríamos tomar", dijo Fernández.El jefe de Estado consideró también que la situación financiera de la empresa agroexportadora "no se estaba atendiendo adecuadamente y era difícil explicar por qué se habían endeudado de ese modo"."Nos venía pareciendo que esto podía terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de una de las multinacionales que ya existen", dijo el mandatario.Por ello, se puso a trabajar con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dado que la empresa nació y está radicada en esa provincia. .Luego se iniciar ese trabajo tuvo un planteo el Presidente por parte de la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti para avanzar con la expropiación de la compañía, que también tiene negocios en la provincia cuyana.El Presidente indicó que la empresa tenía un problema creciente que comenzó siendo financiero y terminó dejando a más de 2.600 productores varados, porque entregaron sus granos y no recibieron la compensación en pesos, lo que generaba una serie de conflictos en la provincia de Santa Fe."Vicentin tomó créditos con Bancos como el Nación, el Provincia, el Ciudad y el BICE", precisó el Presidente.Fernández aseguró que esta vez no se avanzará con la lógica del Estado que expropia y pone un político al frente sino con la idea de que sea gerenciada con la característica que tiene una compañía como YPF, que es de capitales mixtos, que tiene el rigor de una empresa de mercado que cotiza en Nueva York.