Pasar de grado o de año "no será automático": Los criterios que se utilizarán

Los criterios para pasar de grado o de año

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que el jueves analizará con las cinco federaciones docentes en paritaria condiciones de trabajo en el país en el marco de la pandemia por Covid-19.También desestimó que los alumnos del país vayan a ser promovidos en forma automática, sino que se hará por tiempo y saberes aprendidos en 2020, en acuerdo con los 24 ministros del Consejo Federal de Educación (CFE).El jefe de la cartera educativa nacional anticipó que el jueves recibirá junto al Ministerio de Trabajo a las cinco federaciones docentes de representación nacional en la mesa paritaria técnica "para abordar condiciones laborales en las 24 jurisdicciones del país", en el contexto del dictado de clases en línea durante la pandemia.La paritaria técnico laboral docente permitirá conocer los documentos elaborados por los ministros del CFE y por los sindicatos docentes de cada jurisdicción, respecto a las condiciones del trabajo docente en la emergencia.Trotta afirmó que "ningún sistema educativo estaba preparado en el mundo para a emergencia" y agregó: "Vamos a tener aulas más heterogéneas cuando volvamos".Consultado sobre algunas jurisdicciones que plantean estar en condiciones de regresar a los colegios, al momento "Jujuy es la única provincia que envió un plan de trabajo para retornar a clases", que podrá comenzar por la educación rural, detalló el funcionario.También Trotta aceptó que los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac y de Catamarca, Raúl Jalil "quieren volver a clase", pero aclaró respecto a los protocolos sanitarios que "no es lo mismo un distrito como Ciudad de Buenos Aires que una escuela en la puna catamarqueña".Diker, consultada respecto al sistema de promoción de alumnos y estudiantes de la enseñanza obligatoria en acuerdo con el Consejo Federal de Educación (CFE), aclaró que "no será masiva ni automática".Precisó que la aprobación de un año o de un grado escolar "se decidirá sobre la evaluación de lo que se aprendió en 2020 y lo que no fue enseñado se revisará en los ciclos lectivos 2021 y 2022".", explicó la doctora en Educación y ex rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento para apuntar que "en las salas de educación inicial el indicador central que se tomará es la edad del niño", luego en primaria "de primer a tercer grado será el primer ciclo".En los grados siguientes y años de primaria y secundaria dijo que "se tomará en cuenta el tiempo y lo aprendido en 2020, que será revistado en 2021 y 2022".