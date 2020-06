Buscan avanzar con el tratamiento del proyecto de ley de Alquileres

El Senado intentará avanzar hoy con el tratamiento del proyecto de ley de Alquileres, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, y que apunta a equilibrar las relaciones contractuales entre ocho millones de inquilinos y los propietarios.



La iniciativa, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, será debatida a las 15:00 en una reunión por videoconferencia de la Comisión de Legislación General que preside la senadora correntina del Frente de Todos Ana Claudia Almirón.



Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto aprobado en Diputados dispone una actualización anual del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).



Otra de las reformas que introduce el proyecto tiene que ver con la disposición de que el depósito de entrada no pueda representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler.



A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.



En tanto, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.



Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.



El proyecto, además, obliga a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.



La iniciativa logró media sanción en Diputados el 20 de noviembre del año pasado en la Cámara de Diputados, con 192 votos a favor, 24 abstenciones y ninguno negativo.