Modifican el régimen de jubilaciones y pensiones en Córdoba

Los detalles punto por punto

La Legislatura unicameral de Córdoba aprobó esta noche un proyecto de modificación al régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia que, a partir de la incorporación de nuevos beneficiarios, se armonizará con la legislación nacional, ante el voto negativo de la oposición.Legisladores opositores protestaron, entre cosas por la "arbitrariedad" para tomar la medida y el poco tiempo que dispusieron para analizar el contenido, que fue ingresado esta mañana en una Legislatura en la que el oficialismo de Hacemos por Córdoba controla 51 de las 70 bancas.La iniciativa fue presentada por el gobierno de Juan Schiaretti y, según sus fundamentos, las modificaciones impulsadas apuntan a la "fortalecer la solidaridad y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones" de la provincia.El proyecto fue tratado en la segunda sesión virtual que realiza la Legislatura y contó con 46 votos afirmativos (79%), 12 negativos, tres abstenciones y nueve ausentes.Además de la postura contraria a la sanción de la norma que mostraron los bloques opositores en la sesión legislativa, expresaron sus "enérgicos rechazos" la Asociación Bancaria, los judiciales, entre otros gremios."El Movimiento Obrero Combativo, rechaza la maniobra artera del gobernador Schiaretti, de planear un ajuste de fondo contra los trabajadores pasivos pertenecientes a la Caja de Jubilaciones. Pensiones y Retiros de Córdoba", expresó un comunicado conjunto de la CGT Rodríguez Peña, la CTA regional Córdoba y la CTA de los trabajadores.En la sesión que presidió el vicegobernador Manuel Calvo, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Orlando Arduh, acotó que "es inaudito lo que están haciendo, están avasallando los derechos de los cordobeses, con prepotencia unilateral"."Volver a la fase 3 de la cuarentena (por el coronavirus) es una cortina de humo mediática. Quiero dejar registro que es una falta de respeto aprobar un tema como este sin su debido análisis, no vamos a ser parte de este mamarracho. Serán ustedes los únicos responsables", sostuvo Arduh.El legislador Beningo Rins, de la UCR, dijo sobre el proyecto: "No lo leí, lo único que sé es que son 33 páginas. Me tomó por sorpresa, no el tema, sino la oportunidad".Por su parte, la legisladora del MST Nueva Izquierda, Luciana Echevarría, remarcó: "No sé de qué nos sorprendemos, es el modus operandi de este gobierno. El gobierno utiliza esta legislatura como una mera escribanía y avasallan el conjunto de derechos de los cordobeses".Además, Echevarría consideró que "utilizan a la pandemia para atacar a los sectores más vulnerables. En esta crisis sanitaria son el grupo de riesgo, que no pueden ni siquiera salir tranquilos a comprarse los remedios. Es un mamarracho de 33 páginas que no se hace de un día para el otro".Entre los principales puntos del proyecto, las modificaciones implicarán fijar un monto de pensión como el equivalente al 70% de la jubilación del causante, en lugar del 75% actual, en línea con la normativa nacional.Además, todas las jubilaciones se calcularán como el 82% del sueldo neto del aporte personal."Esto no impacta sobre el 85% de los beneficiarios a quienes ya se les viene aplicando esta regla, y para los restantes, que son los de más altos ingresos", precisó el texto del proyecto.Asimismo, especificó que "la medida se implementará gradualmente de modo de no afectar los haberes percibidos en el mes de abril por los actuales jubilados y pensionados; es decir, nadie cobrará menos de lo que cobró en abril".Para dar consistencia financiera al sistema previsional, "se dispone que los aumentos que perciben los activos se trasladen a los pasivos al mes siguiente", agregó el texto.La propuesta parlamentaria iguala el régimen de magistrados con el previsto a nivel nacional, elevándose la edad jubilatoria de los jueces de 60 a 65 años.En cuanto a las pensiones, extiende el plazo de cobertura de la pensión de las y los hijos que estudien, hasta los 23 años (con la actual legislación el beneficio se suspende cuando el hijo cumple 18 años).También dispone el aumento de la jubilación mínima a 17.000 pesos y se garantiza que ningún jubilado cordobés que tenga un solo ingreso cobre menos de 25.000 pesos.Base del haber inicial. Para los nuevos jubilados y pensionados se armoniza con la Nación el periodo que se toma de base para calcular el haber inicial, extendiendo de 48 a 120 las remuneraciones actualizadas consideradas a tal fin.Porcentaje de pensión. Se fija el monto de la pensión como el equivalente al 70% de la jubilación del causante, en lugar del 75% actual, en línea con la normativa nacional.82% del sueldo neto. Se establece que todas las jubilaciones se calcularán como el 82% del sueldo neto del aporte personal. Esto no impacta sobre el 85% de los beneficiarios a quienes ya se les viene aplicando esta regla, y para los restantes, que son los de más altos ingresos, la medida se implementará gradualmente de modo de no afectar los haberes percibidos en el mes de abril por los actuales jubilados y pensionados. Es decir, nadie cobrará menos de lo que cobró en abril.Movilidad. Para dar consistencia financiera al sistema previsional se dispone que los aumentos que perciben los activos se trasladen a los pasivos al mes siguiente al que la Caja percibe el ingreso efectivo de los aportes y contribuciones correspondientes a esa suba de salarios.Límite a la compatibilidad de beneficios. Se modifica el régimen de compatibilidad de beneficios, estableciéndose un aporte solidario para quienes sean titulares de más de un beneficio previsional o bien perciban otro ingreso remunerado. Ante esta situación especial se regula un aporte solidario del veinte por ciento (20%), destinado a fortalecer la sostenibilidad de la Caja y que se aplicará, siempre que la sumatoria de ambos ingresos sea mayor al equivalente a seis haberes previsionales mínimos ($102.000).Edad jubilatoria. Se iguala el régimen de Magistrados con el previsto a nivel nacional, elevándose la edad jubilatoria de los jueces de 60 a 65 años.Extensión de pensiones. Se extiende el plazo de cobertura de la pensión de las y los hijas e hijos que estudien, hasta la edad de 23 años (con la actual legislación el beneficio se suspende cuando el hijo cumple 18 años).Aumento de haberes: Se dispone el aumento de la jubilación mínima a $ 17.000 y se garantiza que ningún jubilado cordobés que tenga un solo ingreso cobre menos de $25 mil.