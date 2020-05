Más de 100 abogados marcharon y reclamaron que la justicia vuelva a funcionar

Institucionales Carbonell aseguró que se avanza hacia la apertura total del servicio de Justicia

Un grupo de más de 100 abogados marchó hacia el edificio de Tribunales de la ciudad de Concordia y luego se movilizó hacia el palacio municipal. Haciendo palmas, reclamaron que la actividad judicial en Tribunales se restablezca en plenitud para poder desarrollar su profesión.Con tapabocas, respetando la distancia social y haciendo palmas en señal de proclama, los abogados matriculados en el Colegio de Abogados del foro de la ciudad de Concordia dejaron en claro su rechazo al comunicado emanado del STJER "con fecha 11 de mayo que vuelve a suspender la plena prestación del servicio esencial de Justicia"."Los plazos procesales se encuentran suspendidos, generando un enorme perjuicio a toda la ciudadanía, encontrándose la inmensa mayoría de los juicios paralizados", advierten.Los abogados se concentraron en las puertas de la seccional Concordia del Colegio de Abogados. Luego de firmar un petitorio que entregaron a la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, se dirigieron a la municipalidad. "Un grupo de abogados autoconvocados de la seccional Concordia, viene haciendo hace más de 20 días, presentaciones al Superior Tribunal de Justicia de la provincia para que se reabra y se produzca un total restablecimiento de los procesos en todos los fueros, que es lo que está limitado a causas urgentes, acciones de amparo y otras. Pero hay un reclamo muy puntual de los colegas porque necesitamos garantizar la justicia a todos nuestros clientes y a toda la ciudadanía", remarcó el dr. Diego Labeque en diálogo con Elonce.Minutos después, los abogados movilizados, se dirigieron a la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, donde entregaron un petitorio para que "que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, revea el reclamo totalmente legítimo y que su decisión de suspender durante la cuarentena, los plazos procesales y los procesos, lo único que hace es reducir los derechos de todos los ciudadanos", señaló el letrado a Elonce."Queremos poder trabajar y que los distintos fueron de la justicia entrerriana, también lo hagan", dijo Labeque y agregó que "hay colegas que viven solamente de la profesión liberal y se les hace complicado poder sostener a su familia y al desarrollo de su vida. Por eso nos solidarizamos en el reclamo y con esta manifestación", resaltó.En la nota entregada al STJ y al municipio, se señala que "se impide el derecho de ejercer nuestra profesión, y a los ciudadanos de Concordia el ejercicio del derecho a peticionar ante las autoridades; ambos de raigambre constitucional y protegidos por pactos internacionales", indicaron."Los plazos procesales se encuentran suspendidos, generando un enorme perjuicio a toda la ciudadanía, encontrándose la inmensa mayoría de los juicios paralizados. Durante el 2020 sólo hubo días hábiles procesales en febrero y la primera quincena de marzo; es decir, poco más de un mes", recordaron.En la ciudad de Concordia funcionan, con los protocolos sanitarios del caso, servicios no esenciales, habida cuenta que no existe registro de circulación comunitaria del virus y, sin embargo, cuestionan que el STJ insiste con mantener el servicio de justicia acotado a guardias mínimas. "Prácticamente el 85% de la actividad se encuentra desarrollándose: bancos, comercios, construcción, recreación, actividad pública provincial y municipal, por caso, algunos ejemplos. Todas con los correspondientes protocolos sanitarios y distanciamiento social obligatorio"."Con la habilitación de recreación y esparcimiento los funcionarios y empleados judiciales circulan por la ciudad, entonces por qué no lo pueden hacer en los edificios de tribunales trabajando como lo hacemos el resto de los ciudadanos", indicaron."No cuidan a la ciudadanía con valores de solidaridad recíproca, sino con un sentido corporativo e individualista, distingue entre ciudadanos con derechos a ser cuidados. Los abogados y el resto de la ciudadanía podemos exponernos en nuestros estudios jurídicos y en las calles trabajando, pero los funcionarios y empleados del Poder judicial son una clase especial a la que la ciudadanía debe resguardar", manifestaron.