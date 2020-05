Celebran sanción de ley que garantiza suministro eléctrico a electrodependientes

"Teníamos mucha expectativa en que Entre Ríos este año pudiera adherir a la ley nacional o sacar una normativa similar, así que la verdad que es una alegría enorme", expresó el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, luego de que el Senado entrerriano le diera sanción definitiva a la ley que garantiza el suministro eléctrico gratuito, sin topes y en forma ininterrumpida a las personas que lo necesitan por motivo de salud.



Tras recordar que desde la entidad que preside hace tiempo venían trabajando en conjunto con diputados y diputadas entrerrianas en el proyecto de ley, sostuvo que su sanción era "un pedido que mantenían" y por tanto no ocultó su alegría por el acompañamiento del Senado: "Es una gran satisfacción saber que todo eso no fue en vano", puntualizó.



Stefanizzi junto a su esposa Mayra Helman y otras tantas familias argentinas tienen en común una historia de lucha sostenida que los convirtió en impulsores de la ley nacional para electrodependientes, vigente desde 2017.



En ese sentido, observando la reciente aprobación por unanimidad en la provincia, puso de relieve la fecha en la que se concreta la sanción entrerriana, que es precisamente dentro de lo que denominó la "Semana de las personas electrodependientes", que culmina el 17 de mayo cuando se conmemora "el día del electrodependiente", como un modo de generar consciencia sobre los derechos de estas personas.



Cabe destacar que hoy a nivel nacional existe un registro de 700 electrodependientes. Pero a partir de que la ley se ponga en vigencia en Entre Ríos ese número podría incrementarse, anticipó el referente de la Asociación.



A la hora de explicar la trascendencia de la ley recientemente sancionada, Stefanizzi manifestó: "Nosotros decimos que esto no sólo beneficia a las personas electrodependientes y a su círculo familiar mejorando su calidad de vida, sino que mejora la calidad de vida de todos nosotros como usuarios del sistema de salud público, porque permite que estas personas permanezcan con internación domiciliaria, descomprimiendo el sistema público; por lo cual creemos que nos beneficia a todos".



Al mismo tiempo, constituye una herramienta para darle visibilidad a la problemática de la electrodependencia, según afirmó: "Nosotros como Asociación tenemos como objetivo también concientizar y crear una nueva cultura respecto a la problemática de este universo de personas. Ése es el objetivo del día del 17 de mayo, que todos sepan que por una situación puntual pueden necesitar de la energía eléctrica para poder vivir y que es una causa que hay que apoyar y que nadie está exento", sostuvo.



"Si bien hay muchos casos que son congénitos, o por ejemplo problemas de chicos al nacer, hay otros que tuvieron un accidente automovilístico o un problema que se le despertó en la mediana edad y precisan de un equipo de electromedicina para vivir. Por eso pedimos el apoyo de toda la sociedad para que ellos puedan tener su vida y su calidad de vida garantizada", concluyó. Derechos indispensables para la vida y la salud

Con la sanción definitiva, la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores de Entre Ríos también se refirió a su aprobación. "Esta es una ley muy importante no sólo para todas esas familias que lucharon para que sea posible, sino para todos los entrerrianos y entrerrianas, porque tiene que ver con el derecho a la vida y a la salud", dijo y añadió: "Posibilitará, a todas y todos los pacientes electrodependientes de la provincia, el acceso a la energía eléctrica de manera constante e ininterrumpida. Por eso es un motivo de celebración porque hoy esta ley se hizo realidad, de la mano de una importante tarea conjunta de legisladores con organizaciones de la comunidad para saldar una materia pendiente que teníamos como sociedad".



Por su parte, al momento de tratarse la iniciativa en el recinto de la Cámara de Senadores, la senadora Claudia Gieco (FJ Creer ER) valoró que en el ámbito del trabajo en comisión se llegó "por unanimidad a un acuerdo ante este proyecto de ley. Un proyecto que es muy sensible a quienes lo necesitan, ya que este servicio para personas electrodependientes consiste en dar el servicio gratuito no solamente a quienes padecen la necesidad de tener la conexión a un equipamiento especifico de energía eléctrica constante sino también a todo su grupo familiar".



Dijo además que es un proyecto "muy vinculado a un derecho humano fundamental como es la salud" y destacó que más allá de otras iniciativas existentes a nivel nacional, "el Senado Juvenil en el 2019 presentó un proyecto que se llamaba 'Conexión a la Vida' "y que tenía que ver con una niña que sufre de fibrosis pulmonar y necesita del equipamiento y del servicio de electricidad continuo y constante".



A su turno, el senador Rubén Dal Molín (Cambiemos) recordó que el proyecto "viene en revisión dado que tiene media sanción en la Cámara de Diputados". Asimismo manifestó su apoyo a la iniciativa que, señaló, podrá ir enriqueciéndose y para lo cual se comprometió a seguir trabajando. Qué dice la ley

El proyecto de ley fue presentado por los diputados Diego Lara, Gustavo Zavallo y Juan Navarro, a la que aportaron desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, las diputadas Carina Ramos y Mariana Farfán. Mientras que en el Senado la iniciativa fue abordada en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Medio Ambiente Humano y Drogadicción, y de Legislación General, de la que participaron las y los legisladores Nancy Miranda, Claudia Gieco, Marcelo Berthet, Omar Migueles, Flavia Maidana, Jorge Maradey, Horacio Amavet, Rubén Dal Molin y Gastón Bagnat.



La ley crea un Régimen Tarifario Especial para aquellas personas electrodependientes por cuestiones de salud que se encuentren inscriptas en el Registro Provincial de Personas Electrodependientes, que se deberá crear en el ámbito provincial.



Tiene por finalidad garantizarles "la provisión de energía eléctrica de forma gratuita, sin topes, constante, ininterrumpida y estable, cuando sean éstos titulares del servicio o cuando lo sea uno de los miembros de su grupo familiar conviviente". El beneficio consiste en el reconocimiento de la totalidad de la facturación del servicio público de provisión de energía eléctrica, como así también la eximición del pago de los derechos de conexión.



Entre otros puntos, La normativa establece también que las distribuidoras de energía deberán proveer gratuitamente, a título de comodato, los equipamientos adecuados para la prestación alternativa de los servicios eléctricos conforme los requerimientos y necesidades de la persona electrodependiente, asegurando su mantenimiento y funcionamiento.