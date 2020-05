El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que la discusión sobre cómo un alumno va a pasar de año en el marco de la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus, "termina siendo una herramienta administrativa" ya que lo importante "es garantizar sus aprendizajes" al tiempo que destacó que volver a clases tras las vacaciones de invierno "es un escenario realista"."La discusión sobre cómo hace el chico para pasar o no de año, si bien es importante, en un momento de excepcionalidad como este la prioridad es garantizar los aprendizajes y la forma en que vamos a volver a las clases, si tenemos que usar el ciclo lectivo 2021 o 2022 de ser necesario, lo otro es meramente una herramienta administrativa", dijo Trotta a Télam.A partir del 15 de marzo pasado fueron suspendidas en todo el país las clases presenciales y comenzó un proceso de educación a distancia, en el que los docentes debieron aprender herramientas tecnológicas, los alumnos hacer tareas con sus padres desde sus casas y el gobierno nacional distribuyó millones de cuadernillos educativos y dispuso una plataforma web.Trotta advirtió que "falta mucho para pensar en cómo van a pasar de grado los chicos, ahora lo trascendente es cómo volvemos a las aulas y cómo poner en valor todo ese esfuerzo que está realizando la sociedad para sostener el sistema educativo a distancia".En este aspecto argumentó que "no sabemos qué tipo de aulas vamos a tener, si van a ser más heterogéneas o cómo va a impactar la profundización de la desigualdad. La forma en que el niño pase o no de grado es una cuestión organizativa del sistema, lo que tenemos que garantizar son las trayectorias escolares de 14 años y que el niño siga pegado a la escuela".Respecto a la fecha de vuelta a clases, Trotta se mostró cauto en relación a los condicionamientos que plantea la situación epidemiológica, pero aseguró que "un escenario realista es que podamos volver después de las vacaciones de invierno, tenemos muchas expectativas en eso".Indicó que la vuelta a clases "también es un enorme desafío, cómo se van a garantizar las medidas por ejemplo de distanciamiento social".Precisó que después de la pandemia "el sistema va salir más fortalecido, el maestro y la escuela es un activo importante luego de un momento tan difícil", y añadió que "por el enorme esfuerzo que realizan los alumnos, sus padres y los docentes estamos buscando que sea reconocido al momento de la evaluación".