Nueva fase de la cuarentena: La densidad demográfica, un factor clave

El ministro de Salud, Ginés González García dijo que el aislamiento social preventivo y obligatorio "va a seguir de distinta manera, con otro tipo de fases" según la evolución en las provincias, y que lo conseguido hasta ahora para mitigar la pandemia de coronavirus "no es un éxito del gobierno sino de la sociedad argentina". En ese sentido, dio a entender que la densidad demográfica (número de habitantes dividido entre el área donde viven) será clave en las nuevas etapas para ir definiendo la vuelta a las actividades de acuerdo con las zonas y a la situación de cada provincia.. Nos fue menos mal que en otros países y eso no significa poco en función del dolor ahorrado, no es un éxito del gobierno sino de la sociedad argentina", enfatizó.El funcionario adelantó que hoy tiene una videoconferencia a las 9 con el comité de científicos que asesora al Gobierno Nacional, a las 11 con los gobernadores y a las 12 irán a la Residencia de Olivos, donde se abordarán las modalidades de la cuarentena extendida, sobre la cual no dio precisiones, que son decisión "del Presidente"."Nuestra opinión es que hay que ser cuidadosos con la demografía muy intensa como el AMBA. Hay que tener mucho cuidado y para eso es central el transporte, aunque si no hay transporte masivo es difícil seguir con algunas actividades", expresó el funcionario.Acotó que "el traslado es una de las variables, estamos tratando de hacer un sistema que se base en elementos técnicos para tomar decisiones la principal causal de la explosión de la pandemia en Nueva York fue el subte".El ministro agregó que hoy, durante un intercambio con los gobernadores, se hablará del control de los geriátricos, que es "donde está la población de riesgo"."Hay que reforzar medidas que están escritas en los geriátricos, como que están prohibidas las visitas y cosas que deben cumplir los que trabajan allí. En algunos lugares se está evacuando, es un tema de las jurisdicciones", agregó el funcionario nacional, en el marco de una jornada donde los geriátricos estuvieron en foco en la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo dos muertos y más de 60 contagiados en tres establecimientos porteños."No tengo constancia de que haya geriátricos ilegales pero sí que hay diferencias. Estamos aconsejando a las provincias, por ejemplo, en que haya una negociación público-privada para que el trabajador vaya a un solo lado y no a dos, ya que hay situaciones de pluriempleo. La Rioja lo está haciendo bien", añadió.Acerca de que hay quienes cuestionan la llegada de médicos cubanos al país para colaborar con la lucha contra la pandemia, expresó: "No veo por qué discriminar el recurso humano por el lugar de procedencia. Entre título, reválida y el ejercicio de la profesión pasa tiempo. Estamos acelerando que revaliden en caso de que estén en el país y quieran trabajar, pero tendrán que hacer cuarentena".Respecto de los contagios entre trabajadores de la salud, González García dijo que "los tenemos que cuidar", ya que el factor crítico "no son los respiradores sino el recurso humano".En cuanto a insumos, dijo que "estamos comprando lo que se puede afuera y estimulando a la industria local, en un marco de carencia mundial. Tenemos un buen stock y hay producción local".El ministro de Salud dijo que el retorno a clases "seguramente no va a ser inminente. Vamos viendo la evolución en toda la Argentina. No va a ser de las primeras actividades en volver".Sobre los efectos del aislamiento en la sociedad y la necesidad de esparcimiento que se incrementa, señaló que "debe haber algún aliciente de vivir en sociedad, pero tenemos que trabajar en la responsabilidad más que en las medidas punitivas".Finalmente, anticipó que el viernes próximo comenzarán a utilizarse los test rápidos en las estaciones de tren de "Constitución, Retiro, Once, donde está el flujo conurbano-capital. El test rápido sirve para la circulación, no para el diagnóstico y estamos haciendo los testeos que hay que hacer".González García también se refirió al eventual regreso del fútbol profesional: "Estamos conversando sobre el fútbol con (el ministro de Deporte y Turismo) Lammens, hablando de que la actividad se retome en pequeños grupos, cada uno en su propio vehículo, que no usen el vestuario, pero no hay decidido nada por ahora".