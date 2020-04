"Cuarentena focalizada": Cómo se implementaría y que rubros podrían habilitar

Este domingo 26 de abril culminará la tercera fase del aislamiento social preventivo y obligatorio para contener el coronavirus. La cuarentena "administrada" seguirá en los próximos días con mucha rigidez y escasas variaciones en los grandes centros urbanos, tras la incorporación de once nuevas excepciones."La cuarentena va a seguir, pero va a haber aperturas. Esto es un paso a paso y va a ser distinto según los lugares del país. Vamos a empezar por geografía, charlando con cada jurisdicción, por nivel epidemiológico y nivel de circulación o no del virus", expresó el ministro de Salud, Ginés González García, durante una entrevista con El Destape., según publica el diarioPor ese motivo, Catamarca y Formosa, las únicas dos provincias sin casos registrados, tampoco tienen premura para pedir nuevas excepciones.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero -autoridad de aplicación de la cuarentena administrada-, encabezará este miércoles una nueva reunión del gabinete económico. Junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al de Trabajo, Claudio Moroni; entre otros; analizará los pedidos puntuales de los gobernadores, pero también revisarán el funcionamiento de las nuevas excepciones autorizadas a partir de esta semana.En las provincias la situación es parecida. Cada distrito examina los protocolos sanitarios para cada una de las actividades exceptuadas, que ya completan un listado de 54.El sector público, la Justicia, la construcción y la educación, son sectores que mueven gran volumen de personas y pueden saturar el transporte público.Tres de cada 10 empleados públicos nacionales trabajan desde sus casas. A un mes del inicio de la cuarentena, la dinámica del home office o trabajo remoto alteró la atención presencial pero no afectó lo administrativo.Según un informe del Ministerio de Trabajo, la gestión de expedientes se mantuvo o, incluso, aumentó respecto a 2019. En marzo, con 10 días de aislamiento, se gestionaron 15,6% más expedientes que en marzo del año pasado.Según datos del AFIP, a enero pasado en todo el país, sumando as provincias y los municipios, el sector público suma 3.186.300 trabajadores. No hay datos definitivos, pero se presume que, al igual que a nivel nacional, en esos niveles se repiten los porcentajes de home office.Por su dimensión,Mientras define la fase cuatro del aislamiento, con segmentación por provincia y ciudad, Casa Rosada analiza qué hacer con esos sectores que involucran mucho personal y, por ende, recarga sobre el transporte público.Otro rubro donde Casa Rosada ve. Depende de la Corte Suprema pero, hasta acá, el tribunal se alineó con lo que dispuso el Gobierno y redujo la actividad a lo esencial.La Corte explora variantes para normalizar áreas y podría, como un modelo focalizado, establecer flexibilizaciones en algunas provincias pero "el problema crítico es el área metropolitana".. La circulación de estudiantes de todos los niveles, además de docentes y no docentes, supone un universo inmenso. Según datos del Ministerio de Educación que conduce Nicolás Trotta, hay más de 15 millones de estudiantes y algo más de 1 millón de docentes.Por eso, en el GobiernoEl cuarto sector que en el mapa de Olivos aparece en rojo respecto a la apertura es la. Algunos gobernadores e intendentes han pedido que se autorice la construcción privada pero parece lejano.Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), entidad que la semana pasada estuvo en Olivos con Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a marzo último, el sector empleaba a casi 350 mil personas.Con la cuarentena que arrancó el 20 de marzo, se suspendió toda la actividad salvo las obras del programa de emergencia sanitaria: hospitales modulares, terminación de otros nosocomios y refacciones.El 60% de los trabajadores están en la construcción privada que, por ahora, no está en las variables de apertura.Varias razones. Una: se trata de una actividad de trabajadores que utiliza mayoritariamente el transporte público, vector de alto contagio.Otro, logístico, se vincula con la capacidad de las empresas para garantizar protocolos sanitarios o de traslado del personal, algo que pueden hacer las grandes compañías que, además, tienen material en stock para retomar obras.El tercero tiene que ver con lo que derrama: una obra privada reactiva varios sectores y gremios, con lo cual resulta compleja la apertura por el efecto sobre actividad relacionas, lo que reduce los controles.