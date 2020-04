Fernández presentó la propuesta de Argentina para renegociar la deuda externa

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Fue en una reunión con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que se desarrolló esta tarde en la Residencia de Olivos.



"Nos propusimos que el pago de la deuda no suponga más postergación para la Argentina", señaló el mandatario, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Economía, Martín Guzmán; del Interior, Eduardo de Pedro, y de Salud, Ginés González García.



Explicó además que el Gobierno nacional se propuso "ser serio" y "no aprovechar, ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta la economía del mundo, para dilatar la solución de este problema".



El Presidente indicó que le solicitó al Fondo Monetario Internacional que auditara la realidad de la economía argentina. Esa entidad multilateral finalmente señaló que "la deuda era insostenible" y marcó cuáles debían ser los términos de la quita para que se tornara sostenible.



"Deuda sostenible para nosotros es una deuda que no postergue a la Argentina", enfatizó Alberto Fernández.



Aseguró que la presentación de la propuesta es "un paso muy importante que tiene que ver con cómo queremos construir la Argentina del futuro" y afirmó que "tal vez esta sea la oportunidad para comenzar a construir otro país, un país más justo, más solidario, más igual y realmente más federal".



Fernández agradeció la presencia a todos los gobernadores que pudieron participar del encuentro, tanto de la oposición como del oficialismo, y les dijo: "Así como estamos todos unidos a la hora de enfrentar la pandemia, estamos unidos a la hora de resolver el problema de la deuda".



El ministro Guzmán fue el responsable de presentar los detalles de la propuesta Argentina y señaló que el objetivo es "cambiar la estructura de bonos de deuda por otra que implique un período de gracia de tres años".



"Argentina no pagaría nada durante 2020, 2021 y 2022 y empezaría a pagar recién en 2023 un cupón promedio, una tasa de interés de 0,5 por ciento, y esa tasa iría creciendo pero hasta niveles que son sostenibles", detalló.



Indicó que "el interés promedio que Argentina pagaría bajo esta propuesta es de 2,33 por ciento", y que "la propuesta entonces conlleva una mayor reducción de intereses que de capital".



El titular de la cartera económica detalló que se dará "una reducción de capital de 3600 millones de dólares, que equivale a una quita del 5,4 por ciento sobre el stock adeudado y una reducción de pago de intereses de 37.900 millones de dólares que equivale a una quita del 62 por ciento".



Informó además que se continuará trabajando con "el FMI de forma constructiva, como viene ocurriendo, para tener un nuevo programa que implique que la Argentina no tenga que hacer ningún desembolso de pago de capital adeudado al Fondo en los próximos tres años".



"Es importante que nosotros como sociedad tomemos el compromiso de estar unidos sobre esta oferta, porque esto es algo que es prácticamente fundacional para la recuperación y para sentar condiciones para un desarrollo sano para toda la república Argentina", enfatizó.



Asistieron al encuentro de forma presencial el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta; y los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Jujuy, Gerardo Morales; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Mendoza, Rodolfo Suárez; y los vicegobernadores de Córdoba, Manuel Calvo, y de Santa Cruz, Eugenio Quiroga.



Por otro lado, participaron mediante videoconferencia los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Córdoba, Juan Schiaretti; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de Formosa, Gildo Insfrán, y de San Luis, Alberto Rodríquez Saá.



También formaron parte de la reunión el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.