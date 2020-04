Covid -19: "Estamos preparados porque sabemos que va a llegar", dijo Darrichón

En el departamento Diamante, hay dos casos confirmados de Coronavirus.estuvo recorriendo este jueves la localidad y dialogó con el intendente, Juan Carlos Darrichón, quien afirmó que están preparados para atender la pandemia "porque sabemos que va a llegar"."La forma de pelear este problema que tiene el mundo es aislándonos y los que tenemos responsabilidad política tratamos de tomar medidas para cuidar a la gente. Fuimos uno de los primeros municipios que decidimos suspender las actividades y eso significó críticas, pero logramos la concientización de la gente", destacó.En la ciudad se siguen intensificando los controles de ingreso y actualmente hay un solo acceso habilitado. Además a partir de la semana próxima se hará la desinfección de vehículos que ingresen desde otras localidades con la debida autorización para circular.

Sobre la atención sanitaria, Darrichón mencionó que "hay ocho centros de salud y una clínica privada que atenderá lo que tenga que ver con coronavirus. También está la colonia de rehabilitación mental como una opción para la internación, gracias a Dios estamos preparados porque sabemos que va a llegar".Consultado sobre cómo se cumple el aislamiento, el Intendente de Diamante dio cuenta que en algunos barrios hubo detenciones de vecinos que no lo respetaron. "Estamos trabajando en conjunto con la policía y la justicia. En la viña del Señor hay de todo, gente que todavía no entiende, que piensa que esto es un cuento y gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo y la gente está tomando conciencia. Hay que ser tonto para no entender que tenemos que cuidarnos y la mejor forma es quedándonos en nuestras casas".Finalmente y respecto a las actividades paralizadas por la cuarentena, el Intendente indicó que han recibido solicitudes de comerciantes y del rubro de la construcción, también pescadores y pintores, esperándose la autorización de Nación para que los mismos pueden volver a la actividad tomando las medidas de prevención adecuadas y establecidas por los protocolos sanitarios.