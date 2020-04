Bordet dialogó con intendentes sobre la asistencia social y situación financiera

Con la mirada puesta en continuar controlando la situación sanitaria, el gobernador Gustavo Bordet articula con intendentes la asistencia social y prevé en abril una importante reducción de ingresos en recursos propios y coparticipación para la provincia y los municipios.Bordet, junto a la vicegobernadora Laura Stratta, mantuvo una nueva videoconferencia con seis intendentes, con quienes se dialogó del estado de situación sanitaria; las implicancias económicas de la cuarentena y la asistencia alimentaria.En el Centro Provincial de Convenciones, desde donde se realizó la videoconferencia, también estuvieron presentes los ministros de Salud, Sonia Velázquez; de Gobierno Rosario Romero; de Desarrollo Social, Marisa Paira; de Planeamiento, Marcelo Richard; de Economía, Hugo Ballay, y de Producción, Juan José Bahillo.En tanto, intervinieron en la videoconferencia los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Victoria, Domingo Maioco; de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico; de Federación, Ricardo Bravo; de Basavilbaso, Hernán Besel; y de Villaguay, Claudia Monjo.Tras el encuentro, el ministro de Economía, Hugo Ballay, dijo que en la reunión se informó el estado de situación sanitaria. Además, "los interiorizamos de un trabajo que hicimos ayer todos los ministros de Economía de las distintas provincias, a través de la Comisión Federal de Impuestos, y con la presencia del gobierno nacional, para hacer una estimación de los recursos para el mes de abril".En este sentido, dijo que "es muy complejo, muy difícil de hacer pero en esta estimación se acordó rehacer nuestros presupuestos, sobre todo en el aspecto financiero, pensando en un 50 por ciento de reducción tanto de la coparticipación nacional, como de los recursos propios.Los intendentes deberán tomar previsiones ellos también porque en la parte proporcional que a cada uno le corresponde también van a recibir el 50 por ciento de lo que tenían presupuestado". Explicó que "desde la provincia esto nos pone en una situación financiera muy compleja".El ministro dijo que se anunció el cronograma hasta 55 000 pesos de bolsillo y cubriendo el 90 por ciento de los empleados y el 80 por ciento de los jubilados de la provincia. "Ahora vamos a ir monitoreando diariamente el avance de los recursos para ir definiendo a posteriori los próximos tramos de sueldos".Por otro lado, comentó que mantiene un diálogo permanente con el agente financiero, "primero y fundamentalmente por el cúmulo de gente que se da en determinados días cuando paga el Anses la retribución de 3.000 pesos y ahora con el inicio del cronograma de pago de sueldos de la provincia y de varios municipios, que también lo inician hoy. Tomar los recaudos de las distancias que tienen que tener las personas que hacen cola y también un protocolo de limpieza de los cajeros; a esto el banco lo garantiza a través de una empresa privada que tiene contratada".Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, señaló que se conversó con los intendentes que "desde la provincia se está trabajando en un plano articulado para la adquisición de alimentos que va a permitir en forma ordenada, a través de las juntas, los municipios y las comunas, poder llegar a cada lugar del territorio".En ese sentido, precisó que "cada intendencia se va dando una estrategia que articula todos los recursos locales, por un lado los comedores escolares -la provincia tiene más de 500 abiertos en este momento y les estamos brindando alimento a más de 18.000 niños-; los comedores comunitarios; y también los recursos que podemos tener, como la Tarjeta Alimentar, a nivel nacional".Respecto a esta última, resaltó que "a partir de este mes la Tarjeta Alimentar se va a acreditar semanalmente, lo cual ordena mucho más; no será el tercer viernes de cada mes como se venía haciendo. Esto implica un ingreso graduado en las familias que posibilita otro tipo de organización".En tanto, agregó que "desde el Estado provincial vamos a estar acompañando de forma articulada a través de la asistencia alimentaria, también de productos de limpieza, y fortaleciendo la articulación con todos los actores, con las organizaciones sociales, los movimientos, Cáritas, que posibilitan en cada lugar ir dando una respuesta específica".Además, indicó que "se está trabajando desde el Ministerio una estrategia de fortalecimiento de la economía social a través de un registro de emprendedores para delivery, que fortalecerá la activación de la economía y el ingreso a muchos emprendedores; y por otro lado, la posibilidad de la adquisición de alimentos frescos, a través de un sistema controlado de acuerdo a las normas de seguridad".Asimismo, dijo que "se trabajó con los intendentes el tema del fortalecimiento de los espacios de cuidados de ancianos, sobre todos de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que están teniendo lugares de cuidado que implican estar acompañándolos material y técnicamente en este momento para llevar a cabo el trabajo".Además, se habló del "fortalecimiento que implica en cada territorio la Tarjeta Social de la provincia, que se acredita todos los meses y que implica también un aporte", acotó.Paira reiteró el hecho de que la Tarjeta Alimentaria se acredite semanalmente, aunque "no varía el monto" y el hecho de que "fomentemos y acompañemos esta pre inscripción para el Salario Familiar de Emergencia, a donde quien tiene Asignación Universal por Hijo ya está pre inscripto y no necesita hacerlo".Por último, destacó que "hay una estrategia de trabajo a largo plazo para ir acompañando en la rectoría de lo que Salud nos manda en cada momento; por esto vamos articulando con cada presidente de comuna cómo fortalecer la propia estrategia que se da dentro de esta rectoría y de este marco general y también con todos los actores, con las empresas que están efectuando donaciones, que se trabajan dentro de la distribución en toda la provincia".