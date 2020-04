"Después de la pandemia el mundo será otro", afirmó Alberto Fernández

Política El Presidente dialogó con jóvenes de todo el mundo convocados por el Papa

El presidente Alberto Fernández recorrió con Hugo Moyano las instalaciones de un sanatorio que el sindicato de Camioneros puso a disposición del Gobierno para atender a personas enfermas con coronavirus."En este lugar nací yo", reveló el mandatario en una conferencia desde el Sanatorio Antártida. "Hugo me dijo hace poco que quería que este lugar estuviera acondicionado para personas con el virus", le agradeció."El esfuerzo de los empresarios es no dejar a la gente sin trabajo", afirmó el Presidente, y destacó: "Lo peor que podemos hacer como argentinos en esta instancia dejar a la gente sin trabajo" durante la cuarentena por la pandemia COVID-19.Además, Fernández dijo que "el Estado ha tirado una batería de medidas para ayudar a los empresarios a sostener las fuentes de empleo".El jefe de Estado se expresó así al participar de la inauguración del Sanatorio Antártida que el gremio de Camioneros puso a disposición de los afectados del coronavirus con 330 camas."El problema no son los políticos ni los sindicalistas sino aquellos que piensan que sobra gente", sostuvo y criticó a quienes "especulan"."Los empresarios no quieren a Moyano porque cuida a los suyos, desde los que transportan basura hasta los que llevan millones en los camiones de caudales, por eso es un dirigente sindicalista ejemplar", lo defendió.