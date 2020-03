Habilitan excepcionalmente la solicitud del DNI virtual

En horas del mediodía de este viernes, el gobernador Gustavo Bordet, el director de Epidemiolgía e integrante del COES, Diego Garcilazo, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini y la directora del Iprodi, Inés Artusi, brindaron el informe epidemiológico de la provincia por la pandemia del coronavirus.Se resaltó que hasta el momento en la provincia no hay casos autóctonos, es decir que no existe la trasmisión comunitaria y se informó que en el Hospital de La Baxada, para los primeros días de abril estarán habilitadas 20 camas con respiradores y 160 camas para internación de pacientes que no requieran asistencia respiratoria.Además dio cuenta que se está capacitando a personal para la atención de pacientes críticos y en medidas de bioseguridad.Por su parte, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini, confirmó que en toda la provincia el total de personas encausadas asciende a 286; mientras que 3069 fueron notificadas de la infracción al decreto nacional y 1641 fueron informadas del cumplimiento obligatorio de la cuarentena por venir de países con circulación viral.En el día de ayer, fueron 22 las personas "imputadas y sometidas a la justicia federal por infracción a la normativa nacional; 496 fueron notificados mediante acta por infracción al decreto y 110 fueron notificadas de que se encuentran bajo cuarentena debiendo guardar aislamiento obligatorio dentro de sus respectivos domicilios".En tanto que se secuestraron 6 vehículos en las localidades de Paraná, Villaguay y Concordia.En la conferencia, Biaggini anunció que el Registro Nacional de la Personas (RENAPER) dispuso la posibilidad de emisión de un DNI virtual, que tiene validez por 30 días, "de modo de mitigar la imposibilidad que tienen los ciudadanos de acercarse a las oficinas de los Registros Civiles que están cerradas". Sólo reciben trámites de nacimiento y defunción.Quienes necesiten la expedición de un DNI ya sea por robo, hurto o extravío, o que hayan pedido el trámite con anterioridad y no pueden retirarlo, deben enviar un correo electrónico a:para obtener la credencial virtual para descargar e imprimir. Es sólo para mayores de 18 años.También informó que para los DNI que se vencen durante la cuarentena se dispuso la prórroga automática por 30 días desde la fecha de finalización de la cuarentena; lo mismo ocurre con los registros de conducir, pero en este caso es por 60 días.Finalmente, pidió a la población que disminuya la afluencia en cajeros automáticos. "Si no queda otra y hay que ir al cajero, mantengan distancia y tomen las medidas recomendadas de higiene personal", recalcó.Por otra parte, la directora de Iprodi, Inés Artusi, explicó que "las personas con discapacidad son consideradas población de riesgo y de esa forma, tanto el Estado Nacional como provincia ha implementado medidas especiales para su resguardo".En ese sentido, "las recomendaciones en relación a las personas con discapacidad están contempladas en documentos del Comité de Organización de Emergencias de la Salud incluyen no solamente a las personas individuales, sino aquellas instituciones que albergan hoy en día amuchas personas con discapacidad".Entre esas recomendaciones están "el resguardo en sus domicilios, la restricción de visitas, la vacunación, entre otras, que estamos todo el tiempo comunicando y de todas las maneras posibles", apuntó.En ese contexto, informó que el Instituto Provincial de Discapacidad "ha ampliado sus horarios, y sus herramientas de comunicación, abriendo nuevos canales para que las personas puedan estar informadas sobre sus derechos y sobre todo aquellas cuestiones relativas al Certificado de Discapacidad".Asimismo, afirmó: "Quiero llevar la tranquilidad que por medidas nacionales se ha prorrogado su vencimiento por 90 días. Aquellas personas a quienes se les vencía su Certificado único de Discapacidad o las obleas de transporte no necesitan renovarlo en este momento y sigue estando vigente para cualquier tipo de trámite".También "nuestro equipo de Lengua de Señas Argentinas está accesibilizando todos los materiales del Ministerio de Salud además de participar en todas las comunicaciones del gobierno provincial y de municipios".Dijo además que se habilitó "el teléfono 3434591291, que es un celular para poder accesibilizar aquellas llamadas que se realizan al 0800 que habilitó el Ministerio de Salud para consultas puntuales sobre coronavirus".Por último, agradeció a los municipios, a las áreas de discapacidad de toda la provincia, y a las organizaciones "porque se está trabajando mucho en red y eso posibilita que las ayudas técnicas puedan ser cercanas, rápidas y no requieran de traslados". En ese sentido, comentó que el equipo técnico del Iprodi también está trabajando "para poder ejercitar nuevos mecanismos de contención para nuestra población con discapacidad".