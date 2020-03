"En 8 días se habilitarán 20 camas con respiradores en el hospital de La Baxada"

Política Se concretó la primera entrega de alcohol en gel encargado por la provincia

"En ocho días estará habilitadas 20 camas con 20 respiradores en el hospital de La Baxada, y 160 camas para internación de pacientes que no requieran asistencia respiratoria", comunicó el gobernador Gustavo Bordet al informar el forme sobre el estado de situación provincial en relación al Coronavirus.Respecto de la situación epidemiológica, indicó que "los casos presentados esta semana tienen antecedentes de viajes al exterior, o contacto por viajeros al extranjero"."Todavía no tuvimos casos de transmisión comunitaria, es decir, autóctonos", valoró. Y en ese sentido destacó las medidas tomadas durante su gestión para "afianzar la prevención y evitar el contagio en forma masiva en nuestra provincia"."Distribuimos la primera partida de alcohol en gel a quienes están al frente del combate de la pandemia y a todos los efectores de la provincia, tanto públicos como privados, y a quienes trabajan en primera línea, como policías y cocineras, quienes están expuestos al contagio", indicó, al tiempo que informó que "también se encargó paracetamol para llegar a todo el sistema sanitario".El mandatario repasó que instruyó al jefe de la Policía de Entre Ríos para que intensifique los controles en los accesos a la provincia, en el Túnel Subfluvial, en los puentes Zárate-Brazo Largo, Victoria-Rosario y en el norte entrerriano sobre Ruta 14 en el paso Mocoretá-Chajarí."Respectando y salvaguardando los derechos constitucionales, solo podrán circular aquellas personas que están exceptuadas en el decreto presidencial, quienes acreditan que tienen un trabajo al cual acudir, además del transporte de las cadenas alimenticias para no generar desabastecimiento en las góndolas", remarcó Bordet.Bordet reconoció que las medidas tomadas para prevenir la expansión del coronavirus, "repercutieron de manera brutal en las finanzas provinciales, donde la caída de la recaudación ha sido considerable respecto de las expectativas que teníamos".