Llegó a la provincia valioso equipamiento para análisis de coronavirus

Al Laboratorio Provincial de Epidemiología, ubicado en calle Santa Fe, llegó este viernes una cabina de bioseguridad que tendrá como objetivo realizar el testeo para saber si una persona contrajo o no coronavirus.Se hicieron presentes Técnicos del Laboratorio de Epidemiología y del Departamento de Bioingeniería del Ministerio de Salud de la Provincia. Informaron que la cabina "permite que todos los análisis que se realicen no se contaminen", supoEn los próximos días comenzarán las capacitaciones para que se pueda realizar el análisis. Hasta el momento, las muestras para estudio son referenciadas al Instituto "Malbrán" que es el único organismo nacional validado por la OMS para la confirmación de COVID-19 en Argentina.El personal y técnicos deben capacitarse. El estudio no se podrá hacer hasta que esta instancia esté completada.