Fernández analizará con la oposición los pasos a seguir por el coronavirus

El presidente Alberto Fernández se reunirá esta tarde con los jefes de los bloques parlamentarios de la oposición para analizar los pasos a seguir en el marco de las medidas de emergencia para evitar la expansión del coronavirus y dar un mensaje de unidad nacional.



La reunión será a las 17:00 en la Casa Rosada y la organización está a cargo del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, quien ya les cursó invitación a los jefes de los bloques opositores de la Cámara de Diputados y el Senado.



Al encuentro asistirán el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y su par del Senado, Luis Naidenoff, así como los jefes de la bancada del PRO de ambas Cámaras, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni.



También confirmaron a NA su presencia los jefes de bloque de diputados de la Coalición Cívica de Diputados, Maximiliano Ferraro, y del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.



Negri indicó que "la idea es coordinar con el Ejecutivo, obviamente", y no descartó la posibilidad de que el Congreso sesione a pesar de la medidas de prevención -como el aislamiento y la distancia social- en caso de que sea necesario.



En este sentido, el radical sostuvo que "si el Ejecutivo necesita que además haya una sesión con urgencia obviamente tendrá que encontrarse el mecanismo para que se dé, tomando todas las garantías y los legisladores trabajando en sus despachos".



Por su parte, Del Caño confirmó su presencia en la reunión y adelantó que llevará los "planteos y propuestas" del Frente de Izquierda, al tiempo que señaló su "preocupación ante la parálisis del Congreso, cuyo funcionamiento no puede ser reemplazado por reuniones".



El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fue invitado por el Gobierno según confirmaron a NA fuentes de su entorno, pero no podrá asistir debido a que en su provincia, Mendoza, se decidió que toda persona que ingresa a ese territorio "tiene la obligación de aislarse durante 14 días".



"Más allá de mi ausencia, que espero comprendan que se enmarca en la prevención de la propagación del coronavirus, celebro la invitación a los representantes de la oposición", subrayó Cornejo en una carta enviada al Presidente y al ministro del Interior.



Además, agregó que "sin dudas podrán contar con la Unión Cívica Radical, sus especialistas en salud y dirigentes, para colaborar con el Gobierno para atravesar esta crisis sanitaria" y se puso personalmente a disposición "para lo que entiendan necesario al respecto de esta situación".