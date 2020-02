Gobierno abrió diálogo con la Mesa de Enlace por el inmobiliario rural

"Una suba del inmobiliario es poco pertinente. Fue el planteo que hicimos"

Bahillo: "El sector ligado a las carnes en la provincia, tiene un potencial importante"

Durante el encuentro se explicó que el avalúo para este año surgirá como conclusión de la labor técnica de expertos que trabajan sobre el análisis de todas las zonas agroecológicas entrerrianas que definen el potencial y desempeño productivo en cada área.También destacaron la decisión del gobernador Gustavo Bordet de modificar la ley 9602 para destinar el 30 por ciento del impuesto inmobiliario rural (que actualmente es del 20) a la conservación y mejora de los caminos rurales en la provincia.En ese sentido,El número en torno al cual rondará la actualización del impuesto inmobiliario rural todavía está en etapa de análisis, explicaron los funcionarios durante la reunión que se llevó a cabo en el Salón de los Gobernadores de la Casa Gris, y remarcaron la incidencia de factores como la inflación del año pasado y su impacto en cada actividad productiva, lo mismo que la rentabilidad de cada una de ellas. No obstante, Bahillo insistió en que "el gobierno asume la responsabilidad, y las puertas para el diálogo seguirán abiertas para hablar de todo lo que sea necesario".Además, en consonancia con el diálogo entablado, también se analizó la actualización de los avalúos para determinar el valor de la tierra libre de mejoras en las 37 zonas ecológicas económicas uniformes.Durante la charla con los representantes de las entidades productivas, Bahillo puso sobre la mesa el contexto nacional: "La Argentina está saliendo de un sistema económico que por cuatro años se ocupó de derrumbar la trama productiva y social", recordó.En ese sentido dijo que el impacto del daño alcanzó a la mayoría, y reiteró que ante ese escenario "no hay que ser simplistas, llevará tiempo salir, pero este es un país con potencial y capacidad. Y se pueden desarrollar los mercados internos y externos. Hoy la prioridad es luchar contra el hambre y recomponer el mercado interno"., destacó aque esta es la segunda reunión de la que participan con el ministro de la Producción desde el 11 de diciembre. "Ha sido un buen encuentro, esperamos que sea algo continuo. E. Este fue un planteo que hicimos", afirmó.Por su parte,, aseguró a: "Se habló que el lunes seguiremos encaminando esta discusión respecto del impuesto inmobiliario. El productor, ya a esta altura del partido, no da para más, está con cero rentabilidad. Estamos muy preocupados para ver cómo sigue este tema"., aseveró tras el encuentro con el gobierno: "Las cuatro entidades nucleamos a la gran mayoría de productores. El tema de la presión impositiva es lo más complicado que tenemos, con un combo provincial y nacional. Acá se vino a trabajar sobre el impuesto inmobiliario rural pero sin haber llegado a un acuerdo, sino que este es el inicio de las conversaciones a llevar adelante, de cómo formar el avalúo, las alícuotas y demás. Básicamente hicimos ver la preocupación que tienen los productores, en lo referente a infraestructura, vialidad, presión impositiva que no es solo impuesto inmobiliario sino que también comprende impuesto a los sellos e ingresos brutos, sumado a lo nacional".En tanto,, destacó que vienenEsto hace que la baja internacional del precio más el aumento de retención, más toda la presión impositiva que tenemos se vuelva inviable, sobre todo en muchos de los medianos y pequeños productores que no tiene 'cuerpo' para defenderse".Al ser consultado,sobre lo que está ocurriendo a nivel nacional en la temática, asegurando que "la lógica de plantear mercado interno versus exportaciones que se usó en otras oportunidades, no favorece el desarrollo de los sectores productivos. Creo que hay políticas y medidas para preservar el mercado interno para desarrollarlo, sobre todo para tener en cuenta el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y el ingreso de los sectores medios. Tiene que haber políticas sectoriales para alentar el incremento de las exportaciones de los diferentes productos. Creo que hay medidas para armonizar estas dos cuestiones; obviamente el mercado interno forma parte del 75 % del consumo de lo que es la matriz económica de nuestro país, por lo tanto es un tema a tener como prioridad pero hay que ver cómo, sin atentar contra el mercado, interno, sin generar perjuicios, se aliente al desarrollo de los sectores exportadores".En tanto, en referencia al sector ligado a las carnes en la provincia, "tiene un potencial importante, más allá de cuestiones de salud que han impactado en el mundo, en primer lugar China, genera un potencial y la demanda importante de las distintas carnes. Entramos en un impasse temporario, donde hay cierta inseguridad por cuestiones de la problemática de salud pero entendiendo que se va a seguir consumiendo, las expectativas son buenas".Para el ministro "hay que seguir trabajando, tenemos pocos frigoríficos que puedan atender al sector externo, a la exportación, están todos más que nada destinados al consumo interno, al tránsito federal, para el país. Tenemos que alentar y ver cómo acompañamos al gobierno provincial con frigoríficos que puedan también aportar valor a las exportaciones". Elonce.com.En el encuentro de este miércoles, junto a los ministros participó el titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos, Germán Grané, mientras que por parte de la Mesa de Enlace estuvieron Elvio Guía y Alfredo Bel, en representación de la Federación Agraria Argetina; Daniel Kindevaluc y Sergio Vinacur, por la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco); Walter Feldkamp y Juan Diego Etchevehere, por la Sociedad Rural Argentina; y José Ignacio Colombato y Nicolas Tito, por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.