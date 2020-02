La Multisectorial se moviliza en Paraná tras el anuncio de reforma jubilatoria

Después de sucesivas protestas en distintos puntos de la provincia (Concordia, Concepción del Uruguay, Federal), este miércoles Paraná será escenario de una movilización de la Multisectorial en Defensa de la Ley 8.732 en defensa del sistema previsional provincial.El malestar entre activos y jubilados se disparó luego del discurso ante la Asamblea Legislativa, el 15 de febrero, en el Centro Provincial de Convenciones, que dirigió el gobernador Gustavo Bordet al dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, indicó. "La actual Ley de Jubilaciones cumple 27 años desde su sanción, siendo promulgada en un contexto distinto. El debate sobre la sostenibilidad del sistema entrerriano es impostergable. En los últimos 20 años la población de beneficiarios se ha duplicado y a fines de este año llegaremos a más de 60 mil beneficiarios, mientras que en 2019 eran menos de 29 mil", dijo el titular del Ejecutivo.Bajo la consigna "La Caja no se toca", la Multisectorial en Defensa de la Ley 8.732 se activó y sumó actores: la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), entre otros. Y definió movilizar en forma departamental. En Paraná será este miércoles, a las 10, con concentración en Plaza 1° de Mayo, para desde allí marchar a la sede de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, primero, y a Casa de Gobierno, después.El clima de tensión que se generó entre los sindicatos del Estado y el Gobierno en el inicio de la negociación salarial obligó al ministro de Economía, Hugo Ballay, a salir a poner paños fríos. El viernes 21, en medio de la reunión con los sindicatos docentes, Ballay buscó aclarar la situación: "Lo que el Gobernador planteó es desde la sustentabilidad del sistema provincial, pero de cara a varios años para adelante. Insistí recién (en la reunión con los sindicatos docentes) que cuando el Gobierno habló de sostener la movilidad jubilatoria y del 82% móvil, habló no solo de sostener en los actuales jubilados, sino que también transmite la tranquilidad de que no se va a modificar hacia adelante. Pero también hay que pensar en los activos actuales y futuros jubilados", afirmó y agregó que "esto es que cuando uno proyecto la situación de la Caja tiende a pensar que va a ser insostenible, en este caso para la provincia, porque todos sabemos que el déficit del sistema lo absorben las Rentas Generales. Este mensaje que reitero es en función de que algunos interpretaron que el Gobernador tenía un proyecto de ley, que ese proyecto iba a estar en 15 días. No hay nada, absolutamente nada de esto".La movilización de este miércoles, en Paraná, podría ser un termómetro para medir el humor de los estatales respecto de los planes oficiales en torno a la Ley de Jubilaciones N° 8.732.