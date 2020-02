Fernández mostró un informe y afirmó que no hubo ningún ajuste a los jubilados

Este es un ejemplo de cómo se desinforma.

El presidente Alberto Fernández desmintió que con los cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria haya un ajuste en el sistema previsional, en referencia a informes publicados por algunos medios sobre un ahorro fiscal en este sector."Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó", expresó el Presidente.En ese sentido, explicó que esos medios "difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste"."Este es un ejemplo de cómo se desinforma", aseguró a través de su cuenta de Twitter.En el mismo sentido, Hernán Letcher, director del CEPA, indicó: "Algunos medios de comunicación leyeron la mitad del último informe de CEPA, pretendiendo instalar un ajuste fiscal en las jubilaciones que no se condice con la realidad"."El aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación", remarca el informe del CEPA.Y destaca: "Considerando una inflación de 16,9% para ese semestre (7), la actualización de diciembre más el aumento de marzo queda por encima, recuperándose 0,4% de poder adquisitivo sin considerar el bono y 8 puntos porcentuales si se considera el bono"."El objetivo del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria no es tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para beneficiar a los sectores sociales más postergados", consideró.