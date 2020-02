Director de ANSES dijo que la mayoría de los jubilados le ganarán a la inflación

El director de ANSES, Alejandro Vanoli, aseguró hoy que en los primeros dos meses de gobierno de Alberto Fernández no hubo ningún ajuste en los gastos del sistema previsional y destacó que la mayoría de los jubilados le ganarán a la inflación en el primer trimestre de 2020.Respecto al aumento en las jubilaciones, el funcionario destacó "la satisfacción de que el presidente Alberto Fernández haya podido exhibir una política integral que implica mejoras muy concretas para muchos sectores de la seguridad social".Asimismo, en declaraciones a Radio 10, Vanoli remarcó que a esos aumentos "hay que sumarle las medicaciones gratuitas y otras medidas que se fueron adoptando a lo largo de estos dos meses"."El sistema previsional tiene un déficit importante, el país está en una situación financiera compleja. El estado está haciendo el máximo esfuerzo en el sistema provisional con un criterio de equidad, es decir, haciendo los mayores esfuerzos en aquellos sectores que más han sufrido las consecuencias de la política económica de Macri", indicó.Sobre si las medidas significan o no un ajuste fiscal, el director de Anses subrayó que "el objetivo del cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria no es tener un ahorro fiscal absoluto, sino buscar un instrumento para beneficiar a los sectores sociales más postergados"."Las consultoras que calculan que hay un ahorro fiscal no están incluyendo ni el bono de enero que se pagó ni los beneficios en la AUH", agregó.Además, indicó: "Uno quisiera que en las jubilaciones medias haya aumentos mayores", pero que es necesario "poner en perspectiva la herencia que se recibió del gobierno anterior"."El número de la inflación de enero es muy auspicioso. La jubilación media le va a ganar a la inflación en el primer trimestre. En la gestión anterior hubo un trimestre sin aumento.Eso genera un riesgo enorme porque se puede judicializar", comentó.Y concluyó: "El compromiso en general un sistema sustentable y solidario hacia el futuro".