Plan Remediar: Llegarán a 8500 centros de atención primaria de todo el país

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que vuelve el Plan Remediar, el programa de distribución gratuita de medicamentos que había sido desarticulado por el gobierno de Mauricio Macri. La iniciativa abastecerá a los 8500 centros de atención primaria de todo el país e incluirá medicamentos que no se contemplaron en otros años. La idea es "acercar de nuevo la salud a las personas", definió el funcionario.El anuncio oficial del programa de entrega gratuita de remedios a los pacientes que concurren a salas de atención primaria se hará la semana próxima. "Queremos asegurar el acceso de medicamentos a las personas más vulnerables. En rigor, a los centros de atención primaria pueden concurrir todos, pero van los que no tienen otra alternativa para atenderse", puntualizó el ministro.Las implicancias del retorno del Remediar son varias. González García explicó que "el acceso al medicamento no es solo el acceso a un bien necesario sino la vuelta de la gente a la atención primaria".Además, "la existencia de medicamentos gratis genera una inmediata recuperación de la atención primaria. Esto significa más prevención, más control de niños sanos, más concurrencia de gente. Es acercar de nuevo la salud a las personas".Durante una entrevista por radio Continental, el ministro relató que durante el rediseño del programa se recuperaron medicamentos que habían sido quitados y se agregaron otros que antes no estaban, "como por ejemplo los de uso psiquiátrico", adelantó.Para su puesta en marcha "ya hay contratados dos sistemas de logística", que serán los encargados de entregar los botiquines a los centros de atención dependientes del Estado.Primero habrá "una compra centralizada" de medicamentos "que después se distribuirán en cada centro sin ninguna intermediación", de manera tal "que así se evitan los inconvenientes de desaparición (del stock) y logística", detalló."Hemos puesto toda la fuerza en esto", destacó el funcionario y destacó que el retorno del plan tendrá un impacto en "16 millones de habitantes".El Remediar fue creado por González García en 2002 como una medida para descomprimir la demanda de atención en los hospitales públicos y fortalecer las "salitas" barriales a las que los vecinos acuden con mayor rapidez y asiduidad.El plan tuvo un reconocimiento internacional, continuó durante los gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) y fue reducido a una mínima expresión en 2017 durante el gobierno de Cambiemos, que lo rebautizó como CUS (Cobertura Universal de Medicamentos), con una reducida cartera de remedios. Fuente: (Página12).-