El Suoyem acuerda reincorporar a los cesanteados en la comuna

En la reunión del sindicato con funcionarios municipales se acordó revisar los contratos que fueron dados de baja. La municipalidad de Paraná revisará los contratos de empleados municipales caídos el 31 de diciembre de 2019 y que hayan sido suscritos en 2018 o años anteriores. Según indica El Diario, en una reunión con el gremio municipal Suoyem, desde la comuna se consideró que habría expectativas de reincorporación de los trabajadores cesanteados (a excepción de los contratados durante 2019) y sería con fecha enero 2020.



Esas precisiones fueron informadas por los integrantes de la Comisión Directiva del Suoyem a los delegados gremiales en una asamblea que se realizó el jueves en la que se brindaron pormenores de las negociaciones mantenidas con el Ejecutivo municipal sobre el tema de los contratos caídos.



"El intendente se comprometió a que durante la semana que viene empezará a volver a renovar a los agentes cuyo contratos se le vencieron. Pero dejó en claro que van a empezar por los contratos que son del año 2018 para atrás. Mientras que los contratos caídos del 2019 se seguirán revisando, pero son los más complicados, ya que hay una denuncia en la Justicia, que por el momento impide la renovación, hasta que salga el fallo", relataron los sindicalistas durante la asamblea.



"Los contratos del año 2018 solo serán renovados, pero no sin antes controlar la foja de servicio de cada empleado. También hacerle saber que percibirán el sueldo con el adicional de febrero o en una complementaria, pero siempre en el mes de febrero, ya que los contratos van a ser renovados a partir del 1 de enero de 2020", se aseguró en la oportunidad.



Y también advirtieron: "De no ser así, y si el Ejecutivo falta a su palabra de no renovar los contratos durante la semana que viene, se decidió tomar otras medidas y con otra postura".



Finalmente, subrayaron durante la asamblea: "También queremos aclarar que este gremio Suoyem fue el único que peleó por los contratos caídos, y el que está peleando por los contratos del 2019".



Por su parte, en diálogo con El Diario, Jorge Brocado, secretario general del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) confirmó que en las tratativas mantenidas con la gestión del intendente Adán Bahl "se acordó que se reincorporarán a los cesanteados que fueron contratados en 2018 y años anteriores".



"Los contratos del año 2018 y anteriores, hasta el 2011, que habían caído el 31 de diciembre los van a renovar. Se trata de la gente a la que realmente le corresponde. Será en el transcurso de estos días así cobran retroactivo al mes de enero. Porque ellos querían hacerlo a partir de febrero", destacó. Así, los reincorporados percibirían los sueldos de enero.



"La gente se quedó sin contrato y no es culpa de ellos. Hay muchos que continuaron trabajando, no se fueron del trabajo, como la gente de recolección. No quieren perder su fuente de trabajo", recalcó.



Asimismo, señaló que los funcionarios municipales están haciendo una revisión de los contratos caídos para verificar a quién le corresponde la reincorporación: "Están recabando información. Les pedí que lo hagan lo más urgente posible. Los secretarios bajaron la orden a los directores para que informen sobre todos los contratados que hay y luego nos encontramos. Principalmente en Jardines Maternales donde no pasaron ni la mitad, pasaron un poco de gente. Hay gente que está enferma y no la han pasado. Todo eso se va a ir reviendo, para saber en qué situación está la gente que no pasó", destaca El Diario.



Con respecto a los contratos de 2019 que se dieron de baja, Brocado aclaró que es otra la situación legal de esos convenios laborales caídos: "Los del 2019 están observados por el Tribunal de Cuentas. Está la denuncia penal que le hizo Bahl a Sergio Varisco. Eso está en la Justicia. Él (por Bahl) aduce que si los volviera a contratar cometería el mismo delito que cometió Varisco. Porque no tienen respaldo presupuestario. Cuando salga el presupuesto nos podremos sentar a charlar para ver a quién le corresponde y a quién no".



También, el representante gremial dijo que no tenía conocimiento que eran tan numerosos los contratos del año pasado. "Son facultades del Ejecutivo nombrar gente. Pero tampoco sabíamos del tema presupuestario. Tendrían que haber hecho una ampliación de la partida presupuestaria y mandarlo al Concejo Deliberante".



En ese sentido, opinó: "Fue todo un tema político. Analizando un poco las cosas, vimos que (los que quedaron cesantes el año pasado) era gente de algunos concejales, gente de (el exconcejal Emanuel) Gainza, por ejemplo, y no se hicieron cargo de la gente que quedó sin trabajo. Eran todos del Concejo Deliberante, alrededor de 50 personas. Todos eran de Gainza, aparentemente no habían ido nunca a trabajar y cuando Varisco pierde la elección buscaron un lugar para ir a trabajar. Muchos fueron adonde estaba Conservación Vial. El contrato de ellos era el peor de todos porque tenía una fecha de finalización, el 31 de diciembre. Nadie se hace cargo después del desastre que hacen. Al desastre lo hacen los políticos no los trabajadores. Siempre el hilo se corta por lo más delgado".



Finalmente, enfatizó: "Nosotros lo que venimos charlando es para que la gente que tiene antigüedad se los reincorpore. Que salgan los decretos como tienen que salir y después ver si queda algún compañero rezagado reunirnos y tratar de ver en qué situación está cada uno. Si le corresponde, se le dará y así ir viendo toda la situación. Deberían estar en la misma situación que el resto de los compañeros".



