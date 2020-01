La actividad en la Cámara de Diputados de la Nación volverá en febrero

La Cámara de Diputados no sesionará el 22 de enero tal cual estaba previsto en la hoja de ruta preliminar, y recién habrá una convocatoria para abrir el recinto el 6 de febrero.



Así lo resolvió el titular del cuerpo, Sergio Massa, quien ya se comunicó con los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, para transmitirles la decisión, pudo saber NA de fuentes parlamentarias.



A las dificultades para conseguir quórum en medio del receso de verano, pese a que se encuentra vigente la convocatoria del período de sesiones extraordinarias, se sumó el cambio de estrategia del oficialismo, que ya no considera apremiante darle sanción definitiva al proyecto de Consenso Fiscal, y juzga más razonable juntar esa iniciativa con un paquete de leyes que enviará el PEN al Congreso en el corto plazo.



Así las cosas, el esquema de trabajo parlamentario en Diputados sería el siguiente: convocatoria a comisiones para la semana del 27 al 31 de enero, con la posibilidad de que algunas comisiones se pongan en funciones la semana que viene, y sesión el jueves 6 de febrero.



El temario para dicha sesión podría incluir la reforma de la Justicia Federal, la creación del Consejo Económico y Social, la eliminación o -de mínima- limitación de las llamadas "jubilaciones de privilegio" y, probablemente, la creación de un Consejo de Seguridad con control parlamentario.



Sin embargo, no se descarta que esa agenda sea desdoblada y algunos proyectos se traten en una segunda sesión más adelante, en el mismo mes.



También pasaría para el 6 de febrero la iniciativa para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de las propias al exterior, como parte de los ejercicios militares que sirven de capacitación para el personal de las Fuerzas Armadas.