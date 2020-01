Productores entrerrianos realizarán hoy un "camionetazo" en Paraná. Esto es impulsado por la filial Crespo de la Federación Agraria Argentina (FAA) y la convocatoria es para este viernes a las 9 en el monumento al General Justo José de Urquiza, ubicado en calle Alameda de la Federación de Paraná.



"Los productores están preocupados y enojados por el nuevo esquema de retenciones y por la suba de impuestos que se viene, por lo que decidieron protestar en ese monumento, que es un símbolo del federalismo", explicó la integrante de la citada entidad rural, Mariela Gallinger, quien pidió a la Mesa de Enlace que se haga eco de estas protestas que se están generando desde el interior.



A la manifestación acudirán productores de distintas localidades, como Diamante, Cerrito y Crespo: "La idea es juntarse en una estación de servicio que está ubicada en el acceso norte y armar una caravana hasta el monumento", indicó.



"El gobierno nos quiere hacer responsables del hambre que hay en nuestro país, pero nosotros no somos los que la generamos. Desde el campo aportamos a través de las retenciones y los responsables son los que no supieron administrar esos millones", enfatizó la dirigente rural.



Dijo a APF que "en la provincia el aumento de impuestos todavía no se concretó, pero todo apunta a seguir sacándole dinero a la familia rural trabajadora que genera divisas".



"Estamos en una situación jodida y todo tiende a empeorar, por lo que nos manifestamos para abrir el paraguas, advertir a las autoridades que tomen cartas en el asunto y que en vez de perjudicarnos tomen medidas que promuevan el desarrollo y el crecimiento de la producción", completó.