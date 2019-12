Concejo Deliberante: se aprobó la emergencia en el municipio de Paraná

La concejal Claudia Acevedo

El concejal Maximiliano Rodríguez Paulín (interbloque PRO)

El concejal oficialista Sergio Elizar (Frente Creer)



La edil Analía Beccaría de Paraná Futura

El Concejo Deliberante de Paraná, en el transcurso de la sesión extraordinaria llevada a cabo este jueves, sancionó un total de cinco ordenanzas que el intendente Adán Bahl definió como "trascendentales para el ejercicio actual y futuro de la administración local".Se trata de la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad, aprobada por una mayoría compuesta por el bloque oficialista, la UCR y el Pro, y con la disidencia del bloque Paraná Futura; y las ordenanzas de Adecuación del Presupuesto 2019, Nueva Estructura Orgánica Administrativa, Régimen Tributario para el año 2020 y un Régimen de Regularización Fiscal, votadas por unanimidad de los 15 ediles presentes.Los nuevos concejales aprobaron por unanimidad la Nueva Orgánica Administrativa Municipal que propone entre otras cuestiones la reducción del número de Secretarias y la modernización de la estructura del municipio.La ampliación de presupuesto para el ejercicio 2019 también fue aprobada por unanimidad por el cuerpo de concejales.aseveró aque desde el bloque de la UCR "hemos podido estar a la altura de las circunstancias, apoyando de forma casi unánime las ordenanzas que se nos propuso desde el Ejecutivo. Desde este bloque no venimos a entorpecer ninguna gestión a futuro, sino por el contrario venimos a aportar todo aquello que sea de utilidad para los ciudadanos"."Tuvimos reparos en ciertas ordenanzas que contemplaban el caso de la emergencia, en cuanto a alguna reducción de personal y artículos que afectaban a la masa laboral; nosotros por nuestra condición política hemos decidido no acompañar, pero sí en el resto de las ordenanzas, hemos acompañado al oficialismo", resaltó.que contempla cómo se va a organizar el funcionariado dentro del plantel de la municipalidad. Desde nuestro lugar hemos acompañado porque es una herramienta muy importante para quiénes inician su actividad en esta gestión"."Se presentó una norma que establece la fiscalización, se trata de una moratoria que va a estar en vigencia a partir de la reglamentación de la misma, en la cual le va a permitir a los paranaenses saldar sus deudas con la comuna, a través de un plan de cuotas que, creo que viene bien, a esta altura de las circunstancias", relató además.De la misma manera. Esos fueron algunos impedimentos, pero al resto de los artículos los hemos apoyado".aseveró a: "Ya en la labor parlamentaria se proponía una ordenanza de un año, postergable por 180 días, lo cual nos parecía un tanto excesivo, teniendo en cuenta que la misma otorga muchas facultades al intendente que son propias del Concejo Deliberante. Desde la oposición conseguimos en la labor parlamentaria que ese plazo se reduzca a seis meses prorrogable por seis meses más, lo cual también nos parece un poco extensivo. Luego acompañamos el resto de los cuatro proyectos"., destacó aque "hoy se aprobaron los cinco proyectos de ordenanzas que para nosotros era fundamental, la emergencia, la adecuación presupuestaria, que era muy importante porque si no, no se podían pagar los sueldos de los trabajadores municipales, entre otras cosas. L"., expresó a: "Fue nuestra primera experiencia como partido político, estamos muy contentos. Se llegó a un consenso en la labor parlamentaria. Dimos nuestra postura de las negativas a los proyectos que se presentaron, a los que acompañamos, lo hicimos completamente". E