Jubilados tendrán bonos de $5 mil y lanzan la Tarjeta Alimentaria en Entre Ríos

Alberto Fernández, anunció que fin de año habrá un bono de suma fija para jubilados de la mínima y beneficiarios de AUH.El proyecto que el Gobierno enviará este martes al Congreso proponeLa comisión estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Congreso y de la Anses, detallaron funcionarios que conocen la iniciativa.Hasta que se elabore una nueva fórmula de movilidad, el Gobierno dispondrá aumentos de montos fijos, que alcanzarán a las jubilaciones más bajas, indicóAdemás,El presidente Alberto Fernández anunció este lunes, que será otorgado antes de fin de año.La intención es aplicarlo antes de fin de año, adelantó en mandatario.Este bono se suma al aumento que llega en diciembre como parte de la ley de movilidad de 8,70%. "También estamos intentando de reintegrarle a los que cobran la mínima el derecho a no pagar más medicamentos y que se los brinde el Estado".En una entrevista con, el Presidente también adelantó que entregaránEn este sentido, cuestionó que el actual "sistema es pensado en las empresas no en el resto de los argentinos, tienen un colchón lo suficientemente amplio para discutir un nuevo colchón tarifario", afirmó.Además, indicó que la nueva tarjeta de alimentos para mujeres desde los tres meses de embarazo y madres de hijos de hasta seis años se lanzará primero en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y a partir de la semana que viene se extenderá a todo el país."Ahí (en Concordia), son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país".En cuanto a las pymes, advirtió que se encuentran "en una situación muy crítica, se han endeudado mucho con el Estado" por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán "una amplia moratoria para regularizar su situación".Sobre Bienes Personales, sostuvo que "van a volver a tener la alícuota de 2015 y vamos a gravar los bienes que están en el exterior".Sobre el aumento de las retenciones a la soja, el trigo y otros granos, afirmó que "las que se pagan son las que estaban dispuestas, por lo que aseguró que "no estamos aumentando retenciones, estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar 3 puntos más de retenciones"."Nosotros vamos a tomar las decisiones en conjunto, no la vamos a imponer. La gente del campo es muy importante y tiene que estar integrado a esa mesa. Cuando se toman estas decisiones siempre se enojan", añadió.