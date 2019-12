Gobierno y laboratorios acuerdan rebajar y congelar precios de los medicamentos

El Gobierno y las cámaras farmacéuticas acordaron esta tarde en la Casa Rosada rebajar el 8 por ciento y congelar los precios de los medicamentos. Fue en un encuentro encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García.Los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, volverán a los valores de los remedios al 6 de diciembre y los mantendrán congelados al menos hasta el 31 de enero.González García consideró que la medida "mejora la capacidad de todos con respecto al acceso a los medicamentos" y valoró "la respuesta de la industria que entendió cuál es la situación".De la audiencia participaron la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME).En relación a morigerar la suba de los medicamentos para los sectores más vulnerables el titular de la cartera de Salud comentó que "se harán muchas cosas, vamos a volver a instalar un programa muy masivo de acceso a medicamentos para los sectores más débiles que era el Programa Remediar como así también el plan de anticonceptivos".En otro orden, Ginés se refirió al problema del costo de los medicamentos importados son "casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado"."Estamos hablando con todos los países ya que es un problema que afecta a todo el mundo señaló el ministro. Aprovecho la ocasión para comentar que cuando la asunción del presidente Alberto Fernández habló con el secretario de Salud de los Estados Unidos quién le manifestó que "que tenía problemas con los precios de los medicamentos y cuán enojado estaba el presidente Trump por esto, si Trump está enojado, ¡que nos queda para nosotros!", dijo Ginés.Respecto a los medicamentos para jubilados recordó que el convenio especial es un 30% más barato de los medicamentos. Y, reconoció, que están estudiando el poder brindarlo de manera gratuita.Concluyó afirmando que "lo que pase con los medicamentos va a incluir a los 40 millones de argentinos, no solo los 5 millones de jubilados", afirmó Ginés.