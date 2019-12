Bahl convocó una reunión de urgencia para evaluar trabajos y coordinar acciones

Foto 1/2 Foto 2/2

El intendente Adan Bahl, presidió esta mañana la reunión que fue convocada de manera urgente para evaluar la emergencia climática. Participaron de la misma la viceintendenta Andrea Zoff, secretarios y funcionarios del Gabinete Municipal, concejales, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez; la directora de Vialidad Provincial, Alicia Feltes y funcionarios de la misma; representantes del Ministerio Desarrollo Social, Defensa Civil, representante de Hidráulica y Obras Sanitarias, el presidente de Enersa, Jorge González, miembros de la Policía, Prefectura, Gendarmería, Ejército, Bomberos Zapadores y Voluntarios.



Al respecto, el intendente aseguró que se trató de "una reunión operativa, donde se evaluó todo lo que se ha desarrollado en estos días y de qué manera podemos abordar de manera conjunta y coordinada las acciones para el día de hoy y mañana".



"Hay muchísima tarea no solo propia de la contingencia, sino para reforzar aún más la recolección de residuos. Esta lluvia ha hecho que muchos de esos residuos se desplacen por diferentes puntos de la ciudad, lo que genera una situación de salud critica," y agregó "Valoramos la solidaridad de los vecinos de no continuar sacando la basura"



Bahl valoró también la labor desarrollada por los empleados municipales con quienes se articuló inmediatamente las tareas con las áreas competentes de la provincia. "Sentimos el apoyo de la provincia y la nación, esta mañana recibí el llamado del ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, estamos acompañados". Además, destacó la participación del secretario de Gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia: "Hay muchísimas tareas que articular, es una contingencia y hay que abordarla con responsabilidad y estas reuniones logran disminuir los plazos de ejecución de muchas acciones que requieren intervención de manera inmediata".



En otro orden, se mostró consternado por el accidente de la joven Fiorella Furlan, quien fuera arrastrada al mando de su vehículo al Arroyo Antoñico y que permanece desaparecida. "Ni bien nos pusimos en conocimiento de esta situación nos hicimos presentes en el lugar y prestamos colaboración con la Policía y las fuerzas de seguridad" y agregó "Hace instantes me comuniqué con el Ejército para que nos provean de más buzos tácticos para reforzar la búsqueda" señaló.



Por su parte, Nicolas Mathieu, secretario de Desarrollo Social, manifestó que a partir de las primeras horas de ayer comenzaron con la asistencia a través de las líneas telefónicas de Defensa Civil y comisiones vecinales: "Alrededor de las 21 horas estábamos evacuando y asistiendo a las primeras familias a través de las vecinales y diferentes ONGs que trabajan en distintos puntos de la ciudad y esta mañana continuamos con las tareas".



Remarcó que "hay que tener en cuenta la presencia de 17 arroyos y cuencas hídricas en la ciudad que, con la intensidad de la lluvia en tan pocas horas, ocasionó anegamientos en las viviendas aledañas a estos cursos de agua y desborde de cloacas. Tenemos situaciones de familias que se evacuaron y otras que se autoevacuaron, fueron a casa de familiares, y esto nos obliga a estar hoy presentes en esta etapa tan importante como es el regreso a casa".



El funcionario municipal confirmó que fueron asistidas más de 800 familias con ayudas especificas según las necesidades de cada uno.



Respecto de los lugares asignados para ubicar a las familias evacuadas, Mathieu indicó que se destinaron cuatro: CIC este, CIC de La Floresta y los dos SUM de Anacleto "en los cuales las familias pudieron dormir y comer y hoy comenzamos el proceso de regreso a casa".



Recordó que: "En caso de que algún vecino aún necesite ser asistido, está habilitada la línea telefónica del 103 de Defensa Civil, y el Servicio de Atención al Vecino 147 "y a partir de ahí sistematizamos e interviene el área pertinente".



Lautaro López, director de Defensa Civil de la Provincia, señaló: "Tuvimos 18 horas corridas de lluvias intensas que dejaron un registro de más de 200 milímetros de agua caída lo que equivale un mes de lluvia.



En tanto la titular de Vialidad Provincial, Alicia Feltes, indico que "a nivel provincial y por decisión del propio gobernador Bordet ya se encuentra constituido un Comité que actúa rápidamente. "En el caso de la municipalidad de Paraná firmamos la semana pasada un convenio de colaboración con el Intendente Bahl prestando colaboración de 20 camiones y choferes de Vialidad para ayudar con la recolección de los residuos, y hoy ponemos a disposición todos los otros elementos con que cuenta esta área para lo que se necesite".