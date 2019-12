Buzzi, Llambías y Miguens fueron procesados por los cortes de ruta en el 2008

Los ex integrantes de la Mesa de Enlace Eduardo Buzzi, de Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); y Luciano Miguens de la Sociedad Rural Argentina (SRA); fueron procesados por la Justicia Federal bajo la orden del juez Villafuerte Ruzzo.



Los motivos esgrimidos por el juez federal señalan que los dirigentes, "como motores de la organización agropecuaria nacional, siendo presidente de las entidades, y conformando la Mesa de Enlace, entorpecieron el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo que llevaron a cabo el 19 de marzo de 2008".



Cabe destacar que el juez Villafuerte Ruzzo es el mismo que hace menos de un mes ordenó la histórica detención de un ingeniero agrónomo, el titular del establecimiento rural, y el aplicador por un caso de aplicaciones de agroquímicos, en el que se los acusó de "contaminación ambiental en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados de peligrosos".



La ex diputada Margarita Stolbizer también fue procesada en la misma causa.



Comunicado de CRA

Conocida la medida judicial, desde Confederaciones Rurales Argentinas emitieron un comunicado para solidarizarse con los dirigentes:



Ante el procesamiento de dirigentes agropecuarios por hechos relacionados con la Resolución 125, Confederaciones Rurales Argentinas se solidariza con su ex Presidente Mario Llambías.



Mario Llambías, fue el presidente de CRA que se puso al frente de los reclamos del campo, frente al intento de cercenar la comercialización de granos en la Argentina y de apoderarse del trabajo, el capital y la renta de los productores granarios.



Eran los tiempo del vamos por todo, felizmente superados.



Aquel intento murió en el Congreso de la Nación y el rechazo democrático de la medida.



Sin embargo, once años después, un sector de la justicia sigue el proceso por un acto público en donde la espontaneidad de los afectados por la Resolución 125 organizaba actos de reclamo frente al poder público.



Aquellos reclamos no difieren de los que vimos y vemos a diario, llevados adelante por grupos sociales disconformes con las políticas públicas que ellos pretenden.



Cuesta entender el porqué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas, cuando reclama el campo: "Proceso judicial", cuando reclaman los movimientos sociales: "Justificación y solidaridad".



Resulta llamativo que al mismo tiempo que se escuchan voces que apuntan contra el campo y su actividad productiva, se reaviven procesos que todos dábamos por cerrados, luego de 11 años de aquellos sucesos.



Al momento de escribir este solidario mensaje, el centro de la Capital Federal soporta el corte de su arteria principal, ante la ausencia de toda intervención policial y ninguna intervención ni de fiscales o jueces, clara manifestación que el campo está solo para aportar callado, al erario público.



Desde Confederaciones Rurales Argentinas, acompañamos solidariamente a Mario Llambías, en el injusto que le toca sobrellevar y hacemos votos para que los mejores hombres y mujeres ocupen cargos en una justicia, intelectualmente formada y políticamente independiente.