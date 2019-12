Ultiman los detalles para el acto de reasunción de Bordet en Plaza Mansilla

Política Expectativas por la posible presencia de Fernández en la reasunción de Bordet

El senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, dialogó conmientras se ultimaban los detalles para el acto donde "el gobernador, Gustavo Bordet, muy posiblemente con la presencia del presidente, Alberto Fernández, le tomará juramento a sus ministros" en Plaza Mansilla.Remarcó a este medio que será "un gesto más que importante para Entre Ríos. Por lo pronto estamos preparando el acto. Se está invitando a toda la sociedad para acompañar al gobernador Bordet que fue reelecto con el 58 por ciento del apoyo popular".Recordó que la ceremonia "comienza a las 19 horas en la asamblea legislativa. Allí el gobernador dará un mensaje y luego, en Plaza Mansilla será la jura de ministros".Por otra parte, Kueider indicó que para su tarea legislativa "me llevo no solamente el mandato de gobernador y de Entre Ríos al Senado, sin que desde allí trabajaremos para contribuir en beneficio de los entrerrianos".Acotó que "la asunción de Fernández fue muy emotiva. Fue muy sólido e interesante el mensaje del presidente, que habló de la unidad de los argentinos. A ver si de una vez por todas trabajamos por un país que se merecen los argentinos. Vendrán tiempos difíciles por la situación en que se asume, pero me quedé muy esperanzado".