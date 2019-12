Agmer en estado de alerta en defensa de la Ley de Jubilaciones

"Ante declaraciones hechas públicas por el titular de la Caja de Jubilaciones y el propio gobernador de la provincia, que dan cuenta de la intención de avanzar con modificaciones sobre el régimen previsional entrerriano, Agmer reafirma su compromiso histórico con la defensa de la Ley de Jubilaciones vigente en Entre Ríos", se lee en un documento.



"Pasadas las elecciones provinciales y nacionales, observamos que se intenta dar nuevo impulso a la modificación de la Ley de jubilaciones de la provincia, utilizando los mismos argumentos que sostienen desde hace años y que buscan responsabilizar a los trabajadores activos y jubilados por los desmanejos políticos que han colocado a la Caja de Jubilaciones en la situación actual", se indica además.



Inmediatamente se remarca que "la situación de la Caja no fue ni es provocada por los trabajadores y el único responsable de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional provincial es el gobierno de la provincia, tal como lo enuncia el artículo 14 de la Ley 8732".



"Como ya lo hemos expresado en numerosos posicionamientos, rechazamos cualquier intento de modificar nuestro sistema previsional. Es mandato histórico de nuestro Congreso Extraordinario 'la defensa irrestricta de la Ley 8732', por lo que convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación a resistir cualquier embate contra esta ley, entendiendo que cualquier cambio que se promueva implicará pérdida de derechos", se expresa además.



"Los trabajadores jubilados y activos continuamos levantando nuestras banderas en defensa de la Caja de Jubilaciones y de la Ley 8732, nos declaramos en estado de alerta y expresamos que no vamos a permitir el avasallamiento de los derechos conquistados, en cuya defensa ya tenemos una larga historia. 'La Ley 8732 no se toca'", finaliza el documento, que lleva la firma del secretario general de Agmer, Marcelo Pagani; la secretaria adjunta Ana Delaloye; el secretario gremial Guillermo Zampedri; y el secretario de Jubilados, Sergio Blanc. (APF)