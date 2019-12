El próximo gobierno nacional prepara una suba adicional de 20% para jubilados

La diputada nacional del Frente de Todos Mirta Tundis adelantó que el proyecto de ley de Presupuesto 2020 que diseña el equipo técnico del próximo gobierno y que en la semana entrante comenzará a ser discutido en el Congreso prevé un "pago de adicionales" que implicará "un aumento" en los haberes de las jubilaciones y pensiones."Sabemos que Alberto Fernández tiene un presupuesto asignado para mejorar la situación y darle algo a los jubilados" que compensaría al menos "el 20 por ciento de la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los jubilados" durante este año, reveló la legisladora.Según Tundis, esa "recuperación" se daría "en adicionales" que significarán "un aumento del haber jubilatorio mínimo". "Plata para los jubilados va a haber", remarcó durante una entrevista por Futurock.Además, ratificó que el equipo que diseña el esquema de gastos del Estado para el año próximo "está trabajando sobre la medicación gratuita" para jubilados y pensionados, algo que fue una de las promesas de campaña del mandatario electo. "Lo que sabemos es que no va a ser un año fácil y no se va a bajar la inflación fácilmente. Va a ser como comenzar a levantar una casa destruida", aclaró la diputada.Por otra parte, Tundis cuestionó la evaluación que el presidente Mauricio Macri hizo ayer durante la cadena nacional, sobre la situación de los jubilados y pensionados. "Los jubilados fueron los más castigados de este gobierno", afirmó Tundis."No recibieron bonos este año ni el año pasado, cuando se disparó la inflación. (La ministra Carolina) Stanley había dicho que no lo recibirían porque con el aumento que tendrían este año iba a superar la inflación. Eso fue mentira. El año pasado tuvieron un 28 por ciento de aumento y este año un 51, siendo que la inflación superó el 54 por ciento", precisó.El presidente Macri "vive en una realidad que no es la que se muestra en los hechos. Es muy probable que alguno argentinos hayan vivido en ese país de Mauricio Macri, que son los allegados y funcionarios que se beneficiaron" con sus negocios durante estos cuatro años, cuestionó.También ratificó las denuncias contra los funcionarios Luis María Blaquier y Juan Martín Monge Varela, quienes "tendrán que dar explicaciones de los movimientos" que hicieron mientras estuvieron al frente de la administración del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses."Ese fondo, en 2015 tuvo 64 mil millones de dólares. Hoy tiene 25 mil millones de dólares y está lleno de papelitos porque el Gobierno hizo uso y abuso" de ese dinero, acusó. Fuente: (Página12).-