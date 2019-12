"Cuidamos cada derecho conquistado", aseguró Bordet

Política Bordet confirmó quien presidirá el IAPV y habló de las políticas sociales

Líneas pragmáticas y testimonios

"El Estado tiene que garantizar lo que los mercados no garantizan, el Estado tiene que estar presente acompañando a los sectores más vulnerables de la población. Es lo que hacemos", dijo el gobernador Gustavo Bordet durante la presentación de una publicación del Ministerio de Desarrollo Social.Bordet agradeció especialmente a la ministra Stratta y al secretario Preserutti "por el trabajo compartido durante estos cuatro años" y en nombre de ellos al equipo del Ministerio de Desarrollo Social que "desde el primer día interpretaron cuáles eran las líneas de acción que queríamos generar".Luego indicó: "He sido ministro de Desarrollo Social en épocas donde se estaban cambiando los paradigmas de lo que significaban las políticas sociales. Me tocó ser parte de esos cambios, donde avanzamos hacia la universalización de los derechos de las personas en las políticas sociales y fue un largo camino que se siguió. Y cuando asumí como gobernador, hace cuatro años, nos sentamos con Laura Stratta para diseñar y armar un equipo que propende justamente a asegurar esos derechos y a tener una visión de lo que significa el desarrollo social", dijo y apuntó que "costó mucho poder articular con políticas nacionales que no tienen la misma visión sobre el destino y como están aplicadas y ejecutadas esas políticas sociales. Pero no obstante ello pudimos llevarlo adelante y lo pudimos hacer con programas de Economía Social".Explicó que "significó realmente un cambio entender cómo se gesta y se genera desde el Estado esa articulación con el sector de emprendedores que no estaban visibilizados. Lo fuimos instrumentando con todos los programas que se derivaban de Economía Social en estos cuatro años para garantizar la igualdad de oportunidades".Dijo tener la certeza de que en los próximos cuatro años se continuará trabajando de la misma manera, con los mismos equipos y con las mismas políticas, y apuntó: "Las políticas cuando se aplican desde el Estado tienen que tender a transformarse en políticas públicas. Cuando hablamos de ese cambio de paradigma en las políticas sociales significa que tiene que trascender el gobierno, que son avances sobre los cuales no se puede volver atrás, que son derechos que han conquistado legítimamente miles de personas de los cuales ya no pueden ser despojados. Entonces tenemos esta obligación de trabajar para asegurar esos derechos y en esos caminos estaremos trabajando con este gran equipo que hemos podido conformar y que también nos da la posibilidad de entender que la aplicación de estas políticas sociales que hemos llevado adelante no es algo que permanece de manera abstracta en algún lugar, que está escrito en un programa o que forma parte de informes que se realicen. Detrás de todo están quienes fueron destinatarios y que son las personas que cotidianamente se levantan, trabajan, se proponen objetivos, los cumplen, y nosotros lo que hacemos simplemente es acompañar a la consecución de esos objetivos".Aseguró que la visibilización de las personas a las que están dirigidas las políticas sociales resulta clave e importante, y dijo que por eso no alcanza solamente con desarrollar un programa. "Hay que estar en el territorio, hay que conocer, hay que compartir, y he tenido en estos cuatro años también la oportunidad de recorrer y de estar en lugares que quizás nunca me hubiese imaginado que podía haber una cooperativa de mujeres, como por ejemplo en Aldea Eigenfeld donde realizan productos textiles y que el producido alcanza para alimentar no sólo a la familia sino para tener un modo de vida digno que tiene que tener toda la población que existe ahí. Puse este ejemplo pero hay ciento de ejemplos, miles de ejemplos, en cada lugar de la provincia. En las ferias cuando uno conversa con un emprendedor y le cuenta la expectativa que tiene puesta en su trabajo. Resulta importante lo que hay que escuchar porque de escuchar también se aprende a corregir lo que está mal y hay que reformular muchas veces programas que no son estrictos, que no están estructurados sino que tienen que ser flexibles para poder corregir lo que está mal y transformarlo en algo que sea positivo".Por último, expresó: "Quiero desearles muchos éxitos a todos los emprendedores que están presentes y al resto de algún modo le llegará este mensaje y renovar este compromiso de trabajo para los próximos cuatro años. Haremos un gran trabajo con Laura en la Vicegobernación, con Marisa en el Ministerio, con Luis, con todos los equipos, para poder seguir llevando adelante, con mucha convicción, estas políticas sociales, estas políticas públicas que tienen que garantizar los derechos para todos los entrerrianos".También participaron de la actividad realizada en el Salón Blanco de la Casa Gris la ministras de Desarrollo Social, Laura de Stratta, y de Gobierno, Rosario Romero; la directora del Consejo Provincial del Niño el Adolescente y la Familia, Marisa Paira; el secretario de Economía Social, Luis Preserutti; y la esposa del gobernador, Mariel Ávila, entre otras autoridades.Al respecto, Stratta explicó que la publicación reúne no solo las 14 líneas pragmáticas que se enmarcaron en la Secretaría de Economía Social, sino que además hay una recopilación de testimonios de quienes formaron parte de los programas: emprendedores y emprendedoras, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, entre otros actores. En ese sentido expresó "es una emoción y una alegría muy grande estar hoy presentando este libro, que de alguna manera es una síntesis de lo que hemos hecho en estos cuatro años, pero sobre todo de aquello en lo que creemos", dijo y resaltó: "también están las voces de los protagonistas, de todos con quienes fuimos a lo largo de estos años tejiendo redes y construyendo caminos".Con respecto a las políticas de Economía Social, Stratta destacó que "estas estrategias son fruto de la clara decisión y definición política que tomó nuestro gobernador Gustavo Bordet cuando iniciamos la gestión, que consistió en dar prioridad en la agenda pública al desarrollo social y humano, y en ese marco nos pidió que pudiéramos institucionalizar y profundizar la tarea en el marco de la economía social. Esta economía promueve los lazos solidarios, pone a los hombres y mujeres por encima del capital. Estos valores son los que van construyendo y sembrando caminos. De eso se trató lo que fuimos haciendo estos años", señaló."En este tiempo hemos puesto en tensión lo que siempre se dice en torno a las políticas sociales, esto de 'no hay que regalar pescado, sino enseñar a pescar', porque hemos visto que no basta con la capacitación, sino que además los emprendedores necesitan de condiciones favorables para poder crecer y desarrollarse. En ese sentido, el Estado tiene la función indelegable para que los entrerrianos y las entrerrianas puedan impulsar y consolidar sus proyectos, ser felices y mejorar su calidad de vida. Hoy hay un Estado presente en cada etapa del camino".Asimismo, agradeció la presencia de referentes de universidades, cooperativas, emprendedores, y actores de la economía social en general. "Aquí están cada uno de ustedes con quienes tejimos redes, legisladores, funcionarios, representantes de consorcios, todos los que de alguna manera hicieron posible que la economía social, esa economía que pone en el centro de la escena al hombre y a la mujer con sus historias de vida pueda ser una realidad".