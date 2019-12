Moyano: "Va a haber un paro de 24 o 48 horas si las empresas no firman el bono"

El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, advirtió hoy que ese gremio podría convocar a un paro "de 24 ó 48 horas" si las empresas del sector no pagan un bono de fin de año."Va a haber un paro de 24 o 48 horas si las empresas no firman el bono", señaló el sindicalista, que a la vez acusó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de "no dejar que las compañías que firmen el bono".En declaraciones radiales, Moyano indicó que "el 70% de las empresas ya lo han firmado". Además, alertó que la inflación "ha generado que se pierda una parte importante del salario"."La pérdida del poder adquisitivo, sumado al regalito que nos deja Macri de los despidos, está haciendo que este clima vaya creciendo mientras el presidente juega al golf", se quejó el dirigente gremial.Este mediodía, el sindicato de Camioneros realizaba una protesta frente a la sede del Ministerio de Trabajo, en Callao al 100 de esta capital, en reclamo de la reapertura de paritarias y la entrega de un bono.