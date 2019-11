Alperovich pidió licencia como senador tras la denuncia en su contra

Distintos dirigentes del Frente de Todos se unieron en el pedido al senador tucumano José Alperovich para que se tome licencia tras haber sido acusado de violación por una sobrina.



En declaraciones formuladas a radio Futurock, la senadora nacional pampeana del PJ Norma Durango consideró que "Alperovich debería, por lo menos, tomar licencia y lo más importante es que la Justicia actúe rápidamente".



Informate más: Una sobrina de Alperovich lo denunció por abuso sexual con una dura carta

Durango, que es presidenta de la comisión de la Mujer, exhortó al tucumano a "tomar una decisión y no poner al pleno en una situación tan difícil".



"Es muy duro tener a un colega que se siente en una banca igual que nosotros y esté denunciado por estas situaciones", señaló.



Alperovich fue denunciado por su sobrina, que hoy tiene 29 años, por haberla sometido a agresiones sexuales durante un año y medio, tanto en la provincia norteña como en la Capital Federal.



"Estoy indignada, impactada, muy conmovida por esta historia revulsiva, terrible. Más allá de quién sea el victimario nosotros nos solidarizamos con las mujeres que han sido víctimas de estas situaciones dentro y fuera del Senado", agregó Durango.



Más cauta fue la reacción del senador aliado al kirchnerismo Fernando "Pino" Solanas, quien en declaraciones a radio La Patriada dijo que habría que "esperar a ver qué dice la Justicia".



"Soy un militante de los derechos de la mujer, y por supuesto que si se confirma sería lamentable", aclaró Solanas que en el Gobierno de Alberto Fernández asumirá como embajador argentino ante la UNESCO.



"Si aceptamos cada denuncia sin investigación capaz que nos quedamos sin senadores, hay que ser serios", agregó.



El líder de Proyecto Sur destacó que "siempre" mantuvo "buena relación con Alperovich, pero que al margen de eso le parece "importante que vayan surgiendo las denuncias que se han silenciado por temor".



Días antes de que se conociera la denuncia, Alperovich había anunciado que se uniría junto a Beatriz Mirkin al bloque unificado del Frente de Todos.



El diputado nacional de Red por Argentina Felipe Solá señaló que si él fuera Alperovich, "pediría licencia".



En declaraciones a radio La Red, consideró que "el Senado hizo bien en brindarle garantías a la denunciante" al trasladarla del sector donde trabajaba junto a Mirkin.



De esta manera, Solá se sumó al pedido que ya habían formulado en el mismo sentido, también desde el Frente de Todos, los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y Victoria Donda (Somos).



En el oficialismo, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez aseguró que no van "a parar hasta que esto llegue al final", aunque pidió ser "prudente" a la hora de opinar.



"Vamos a dar la batalla primero protegiendo a la joven, y tratando de que no entre a mellar la política partidaria porque sería lo peor que podríamos hacer", subrayó en diálogo con radio La Red.