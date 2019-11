"Pueden hacer cualquier manifestación, menos jugar con la salud de la gente"

Este miércoles se cumple el tercer día de la medida de fuerza que llevan adelante empleados de la Municipalidad de Paraná que reclaman por la caída de contratos y un aumento prometido por las autoridades que no ha sido abonado.Esta retención de servicios, agravó notablemente la situación en los barrios por la falta de recolección de residuos, la cual estaba resentida por la ausencia de máquinas compactadoras, averiadas desde hace un tiempo. Además en las últimas horas, trascendió por mensajes de WhatsApp un audio que alertaba sobre posibles problemas con la provisión de agua potable en la ciudad.Y agregó: "Un atentado con el agua es un problema para todo el mundo, inclusive para sus propias familias. Lo descarto pero hay que estar atentos por si pueden llegar a hacer cualquier actividad y no son municipales. Confío en la gente que está en las plantas potabilizadoras de que eso no va a ocurrir".Sobre el paro que lleva adelante el SUOYEM, Sabbioni dijo aque se realiza "sin movilización, sin molestar y en algunas cosas entendemos la cuestión sindical. Lamentablemente la gente tiene que sufrir el tema de no levantar en término la basura, que ya veníamos con problemas y lo estamos tratando de solucionar para cuando esto termine. Soy optimista y esperemos que en las próximas horas salgamos todos beneficiados"."Pueden hacer cualquier tipo de manifestación y lo entendemos, menos jugar con la salud de la gente", volvió a advertir el funcionario municipal y señaló que espera que la protesta "siga siendo civilizada como hasta ahora y todos podamos seguir conversando y cada uno pueda estar en el lugar de trabajo sin que nadie nos prohíba".Finalmente, y consultado sobre el estado de las máquinas que realizan la recolección de residuos, dio cuenta que "estamos tratando de recuperar la mayor cantidad de compactadoras, que es el problema que tenemos para que no sea un parche y se pueda tener una recolección diaria como corresponde, respetando circuitos y horarios".