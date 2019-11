Retención de servicios: Continúa paralizada la planta de tratamiento de residuos

Política SUOYEM ratificó en asamblea que continuará con la retención de servicios

Con motivo de la retención de servicios municipales en la ciudad, por una medida sindical que ya lleva tres días en Paraná, la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos "Manuel Belgrano" permanece paralizada por la falta de recolección de basura en la ciudad."Estamos haciendo pequeñas tareas para arreglar y limpiar la planta, que a veces por falta de tiempo no alcanzábamos a realizar", explicó ala presidenta de la cooperativa de trabajo "Nueva Vida", Susana Zárate, al tiempo que aseguró que los empleados están "cansados de estar parados"."Estamos peor que cuando en el Volcadero, solo que bajo techo", reconoció Zarate. "Hace varios meses que la basura llega podrida, no solo por la falta de recolección porque los camiones están rotos, sino también porque ni siquiera se vuelca basura en el Volcadero"."La primera recolección que se haga, además de estar en mal estado por tantos días, los chicos no van a aguantar porque no tienen ni guantes ni barbijos y quizás se rechace esa primera tanda de basura que ingrese", estimó al adelantarse al posible levantamiento de la medida sindical.Avanzó, además, que "será primordial" solicitar a la nueva gestión municipal una nueva cinta elevadora.La presidenta de la cooperativa comentó que en la plata se desempeñan casi un centenar de personas, distribuidas en dos turnos. Comunicó que se les pagan 9.500 pesos por mes, monto que también registra atrasos en hacerse efectivo.Marcó asimismo que "la policía levantó el servicio de seguridad por falta de pago".