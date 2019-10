Finocchiaro: "La gente nos va a volver a dar un voto de confianza"

De cara a las elecciones de este domingo, el Ministro de Educación de Nación, Alejandro Finocchiaro, habló cony se mostró optimista en cuanto a los posibles resultados."Nuestra sensación es que claramente el domingo será un muy buen día para todos los argentinos y que vamos a terminar definiendo esto en noviembre.La sensación que tenemos, está basada en sentir que hemos escuchado lo que una gran parte de la gente nos dijo el 11 de agosto y de haber obrado en consecuencia con eso", dijo y destacó que "las medidas tomadas por el Presidente y las propuestas que está haciendo tienen que ver con eso. Es el sentimiento de aquellos que sienten que lo han dado todo y tenemos nuestra conciencia tranquila".Sobre las expectativas en cuanto a la economía, el Ministro afirmó que "el escenario será diferente al sucedido tras las PASO. Lo que pasó el 12 de agosto fue que el mercado, que no solo son las transnacionales sino un también un argentino que tiene un plazo fijo, uno que tiene un ahorro, una pyme que compra insumos; demostró que tiene terror a que vuelva el pasado, pero como estoy convencido que Macri entrará al ballotage, lo que vamos a ver el lunes será un mercado diferente, con las acciones argentinas subiendo y un dólar mucho más calmo". Y sobre la gente que está adquiriendo dólares por estos días indicó: "Diría que están haciendo un mal negocio los que están comprando hoy".Por otra parte, Finocchiaro remarcó que en las PASO "hubo un mensaje de la clase media, que decodificado podría ser: los acompañamos en todo el esfuerzo de estos años, estamos convencidos que el cambio profundo tiene que hacerse, pero me faltan algunas cosas en la heladera o no llego a pagar el alquiler y eso que nosotros escuchamos claramente y lo asumimos y trabajamos sobre eso, y son las propuestas que está haciendo el Presidente para que la clase media argentina sepa que a fin de año están dadas todas las condiciones para el crecimiento porque habrá un Presupuesto equilibrado por primera vez en 60 años, casi no va a haber déficit fiscal, se va a generar trabajo, inversiones, pero no mágicamente sino por las propuestas que está haciendo el Presidente"., uno es el modelo de la democracia, de la calidad institucional, de la verdad aunque duela, y el otro es el modelo que nos dejó el 2015, que no estaba bien económicamente, porque no hay que mirar solamente la foto sino toda la película, era un modelo que tenía la economía paralizada, donde se perseguía a los opositores, donde no se permitía a los periodistas trabajar con libertad, se falseaban las estadísticas; estos son los dos modelos o las dos formas de ver la Argentina, de gobernar que van a terminar dirimiéndose el domingo y tengo mucha confianza en cada uno de los argentinos".Por otra parte, Finocchiaro recordó que hace casi cuatro añoNadie podía saber la magnitud del caos que enfrentábamos; para dar una idea, la deuda con los llamados fondos buitre era deuda argentina y no podíamos sacar un avión del país porque lo embargaban y eran 10.000 millones de dólares que no estaban registrados en la contabilidad del Estado". Además "hubo un montón de coyunturas y reveces y cuando asumimos, tuvimos que hacer las cosas de manera gradual. En el camino, cometimos errores, los asumimos, no los esquivamos ni mentimos ni le echamos la culpa al otro y es por eso que el Presidente está pidiendo cuatro años más porque el desastre con el que asumimos no se arreglaba en tres años y medio o cuatro".Y mencionó: "La gente nos va a volver a dar un voto de confianza. La salida pasa por potenciar las pymes, por generar empleo, beneficios a las exportaciones; estamos hablando de seguir trabajando para que las pymes puedan crecer, pasa por la generación de trabajo genuino, de calidad, por que sigamos educando a nuestros jóvenes, por seguir trabajando en infraestructura. El segundo mandato del Presidente Macri va a ser tan decente como lo fue el primero, y no es un tema menor hablar de corrupción que es la que le saca el pan de la boca a nuestros hijos".Finalmente, y sobre el cierre de campaña de Juntos por el Cambio este jueves, el funcionario nacional señaló que "esperamos una gran multitud en Córdoba con la marcha del, pero que yo le digo que es la rebelión de los mansos porque la gente que asiste es una gran muestra de civismo, no se rompe nada, no se deja basura, ni latas, no hay botellas, es la gente que en su vida cotidiana apoya el cambio pero no grita, no ofende, no insulta, y ha encontrado en estas marchas una gran forma de expresarse".